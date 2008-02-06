بهترین فیلم "پزشکی و سلامت" در جشنواره فیلم فجر انتخاب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، ارتقای فرهنگ عمومی در حوزه پزشکی و سلامت و نیز جلب توجه جامعه سینمایی و اصحاب فرهنگ و هنر به مقوله پزشکی و سلامت را هدف اصلی این سازمان از این اقدام توصیف کرد.

معیارهای این سازمان برای بررسی آثار سینمایی بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر شامل میزان تاثیر و توفیق فیلم در ارتقای آگاهی ، نگرش و مهارت های جامعه در حوزه پزشکی و سلامت، تبیین جایگاه والای حرفه مقدس پزشکی و اهمیت حفظ و ارتقای سلامت انسان ها، توصیف دستاوردها، خدمات و ایثارگری های جامعه پزشکی ، ترویج و تبیین مفاهیم اخلاق پزشکی ، توصیف واقع بینانه وضعیت نظام سلامت محلی و مشکلات مردم وجامعه پزشکی ، تحکیم روابط پزشک و بیمار و نیز رعایت ظرافت های حرفه ای و تخصصی پزشکی در فیلم خواهد بود.

در این اطلاعیه همچنین تاکید شده که سازمان نظام پزشکی در راستای اهداف و وظایف قانونی خود برنامه های گسترده ای برای ارتقا فرهنگ سلامت در دست طراحی و اجرا دارد که دومین حضور این سازمان در جشنواره فیلم فجر نیز در همین راستا می باشد.

سازمن نظام پزشکی همچنین با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری گسترده مادی و معنوی برای ارتقای فرهنگ عمومی در حوزه پزشکی و سلامت، پررنگ تر شدن موضوعات پزشکی و سلامت در آثار سینمایی و سریال های تلویزیونی در طول سال گذشته و توجه به این مقوله را امیدوار کننده توصیف کرده است.