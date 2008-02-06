98 درصد جمعیت شهری کرمانشاه از آب شرب بهداشتی بهره مندند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، غلامرضا رضایی فر ظهر چهارشنبه در ششمین روز از دهه مبارکه فجر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرکت آبفای کرمانشاه علیرغم مشکلات پیش روی کلیه تعهدات خود در سطح استان را محقق نموده است.

وی افزود: از سال 71 که این شرکت تاسیس شد تا کنون بیش از سه هزار کیلومتر در بخش آب و فاضلاب کار لوله گذاری انجام شده که با توجه به کوهستانی بودن منطقه و شرایط دیگر جغرافیایی آمار قابل توجهی می باشد.

رضایی فر ادامه داد: قبل از تشکیل شرکت آب و فاضلاب هیچگونه تصفیه خانه فاضلابی در سطح شهرهای استان وجود نداشت، اما هم اکنون پنج واحد تصفیه خانه فاضلاب در کرمانشاه و دیگر شهرهای استان در مدار بهره برداری قرار دارند و سه واحد تصفیه خانه دیگر نیز در دست احداث است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر متوسط زیر پوشش قرار دادن جمعیت شهری کشور از خدمات فاضلاب 30 در صد است، این در حالی است که خدمات تحت پوشش برای جمعیت شهری استان کرمانشاه در بخش فاضلاب بیش از 90 در صد است.

وی در بخشی دیگر از سخنانش به میزان مطلوبیت آب شرب استان اشاره کرد و اظهار داشت: شرکت آب وفاضلاب استان کرمانشاه با 8/99 در صد مطلوبیت آب شرب یکی از شرکتهای آب و فاضلاب برتر کشور محسوب می شود.

رضایی فر با اشاره به این موضوع که شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه یکی از مجهز ترین آزمایشگاه های کشور را در اختیار دارد، خاطر نشان کرد: آزمایشگاه شرکت آب وفاضلاب استان کرمانشاه که به عنوان هفتمین آزمایشگاه مرجع در کشور شناخته شده، در سال جاری موفق شد گواهینامه معتمد را از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور به عنوان اولین دستگاه استانی کسب نماید.

وی در پایان و به صورت مقایسه ای به تشریح فعالیت های صورت گرفته بعد از تشکیل شرکت آب وفاضلاب در این استان پرداخت و تصریح کرد: تعداد مشترکان تا قبل از تشکیل شرکت آب وفاضلاب 133 هزار مشترک بوده که هم اکنون به بیش از 280 هزار مشترک رسیده است.