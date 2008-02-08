حمایت خانلری از طرح ادغام شرکتهای هواپیمایی

حسین خانلری در گفتگو با مهر درباره برنامه میزان افزایش تعداد صندلی های پرواز در بخش حمل و نقل هوایی کشور گفت: حجم افزایش صندلی های پرواز به بودجه تخصیص یافته و میزان نیاز که با کار کارشناسی به دست می آید بستگی دارد و درباره رقم دقیق آن در حال حاضر نمی توان اظهار نظر کرد.

وی اظهار داشت: افزایش تعداد صندلی های پرواز با رعایت اصول ایمنی ، بی خطری و سلامت همراه خواهد بود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: ادغام شرکتهای هواپیمایی با یکدیگر به عنوان یک طرح، طرح مثبتی است، زیرا از موازی کاری ها جلوگیری می کند و باعث افزایش توان آنها می شود.

وی ادامه داد: اجرای طرح ادغام شرکتهای هواپیمایی نیازمند کار کارشناسی دارد تا توانمندی های هر کدام از شرکتها شناسایی و دستورالعمل مشترک میان آنان تدوین شود.