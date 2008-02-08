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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۲۹

در گفتگو با مهر ابراز شد:

حمایت خانلری از طرح ادغام شرکتهای هواپیمایی

حمایت خانلری از طرح ادغام شرکتهای هواپیمایی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از طرح ادغام شرکتهای هواپیمایی داخلی با یکدیگر حمایت کرد.

حسین خانلری در گفتگو با مهر درباره برنامه میزان افزایش تعداد صندلی های پرواز در بخش حمل و نقل هوایی کشور گفت: حجم افزایش صندلی های پرواز به بودجه تخصیص یافته و میزان نیاز که با کار کارشناسی به دست می آید بستگی دارد و درباره رقم دقیق آن در حال حاضر نمی توان اظهار نظر کرد.

وی اظهار داشت: افزایش تعداد صندلی های پرواز با رعایت اصول ایمنی ، بی خطری و سلامت همراه خواهد بود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: ادغام شرکتهای هواپیمایی با یکدیگر به عنوان یک طرح، طرح مثبتی است، زیرا از موازی کاری ها جلوگیری می کند و باعث افزایش توان آنها می شود.

وی ادامه داد: اجرای طرح ادغام شرکتهای هواپیمایی نیازمند کار کارشناسی دارد تا توانمندی های هر کدام از شرکتها شناسایی و دستورالعمل مشترک میان آنان تدوین شود.

کد مطلب 634223

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