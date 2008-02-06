رقم جدید نخود آبی "بینالود" معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر حسین توکلی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ظهر امروز در جمع خبرنگارن افزود: معرفی رقم نخود با عملکرد مطلوب به همراه ویژگی هایی از جمله تحمل به سرما، مقاومت به بیماری برق زدگی، تیپ مناسب گیاه و زودرسی، همواره از مهمترین اهداف تحقیقاتی در طول 11سال تحقیق در ایستگاه تحقیقاتی نیشابور بوده است.

وی افزود: به همین منظور موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر، درچارچوب همکاری با ایکاردا نیز اهداف فوق الذکر برای معرفی رقم اقدام به جمع آوری حدود 300 لاین و ژرم پلاسم از ایکاردا، ایتالیا، همراه با برخی از ارقام محلی و معرفی شده نخود در ایران کرد.

وی گفت: اجرای این طرح پژوهشی از سال 1369 درمزرعه تحقیقاتی نیشابور شروع شد و تست تحمل به سرما در آزمایش های خزانه بین المللی از ابتدا، انجام و تاسال 1379 مقایسه لاین ها و ارقام مورد بررسی قرارگرفتند و سرانجام برای اولین بار در شرق ایران رقم نخود آبی معرفی و بنا به پیشنهاد مجری مسئول پروژه نام "بینالود" که به عنوان بلندترین کوه استان خراسان بزرگ در نیشابور است انتخاب شد.

وی گفت: امتیازات ویژه نخود رقم بینالود را که منجربه معرفی آن شد شامل مقاومت در برابر عامل بیماری برق زدگی، بدین صورت که ارقام محلی و رقم جم در مقایسه با رقم بینالود برخی از سال ها با افزایش بارندگی و بالارفتن رطوبت هوا، 100درصد در اثر بیماری برق زدگی از بین رفته اند و همچنین تحمل به سرما، تغییرفصل کاشت از بهار به پاییز(کشت انتظاری)، افزایش طول دوره رشد، مصرف بهینه آب، فرارگیاه از خشکی فصل بهار، کاهش تراکم کاری در فصل بهار، امکان کشت دوم پس از برداشت و در نهایت افزایش درآمد کشاورزان، مناسب بودن فاصله اولین غلاف تا سطح زمین جهت برداشت مکانیزه با کمباین نخود، عملکرد بالای محصول در مقایسه با شاهد محلی و رقم جم است.

رقم جدید نخود آبی که با عنوان "بینالود" نامگذاری شده توسط مهندس جلال رستگار، محقق وعضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی معرفی شد.