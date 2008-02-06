دستور افزایش تولید پودر شوینده صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، سید مسعود میرکاظمی امروز صبح در حاشیه جلسه هیئت دولت درجمع خبرنگاران در خصوص کمبود پودر شوینده در کشور گفت: تولید و توزیع پودر شوینده دردستور کار قرار دارد.

وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه حجم تقاضا برای این محصول بالا است ، تصریح کرد: البته تقاضا کاذبی نیز در بازار ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه حدود 3 سال است که قیمت این محصول افزایش نیافته و ثابت مانده است ، خاطرنشان کرد: ما دستور افزایش حجم تولید را صادر کرده ایم.

میرکاظمی در خصوص حضور اصنافی در کشور با اشاره به انتقادهای صورت گرفته به دولت مبنی بر سعی برای خروج از بازار گفت: این امر کاملا منطبق با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است.

وی اصناف را یک قدرت اقتصادی در کشور ذکر و تصریح کرد: همواره این قشر همراه مردم و انقلاب بوده اند و هیچگاه از آنها تخطی در جهت حرکتهای مردمی مشاهده نکرده ایم و آنها دارای سابقه در کشور هستند.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه نمی توان یک گروه اقتصادی را کنار گذاشت و مثلا وزارت بازرگانی و سایر دستگاه ها در بازار حضور داشته باشند، تصریح کرد: معتقدیم اتحادیه ها باید در بازار حضور داشته باشند و در بازار نقش ایفا کنند.

وی با اشاره به تلاشهای اینگونه اصناف در آغاز سال تحصیلی و ماه رمضان ، اظهار داشت: این افراد در این مقاطع نمایشگاه هایی برگزار کرده اند که 20 برابر سالهای قبل بوده است.

میرکاظمی از برنامه ریزی اصناف در کشور برای روزهای پایانی سال خبر داد و گفت: اصناف قرار است در بیش از250 شهر نمایشگاه برگزار کنند که دارای غرفه بیش از 17 هزار در زمینه های مختلف خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: روزهای پایانی سال تقاضا در بازار بالا است ، بنابراین باید عرضه متناسب با آن صورت گیرد.