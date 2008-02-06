به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دراین همایش که با حضور اندیشمندان و متفکران مسلمان تایلندی و نیز سایر ادیان بزرگ جهان نظیر مسیحیت و بودیسم برگزار می شود، انقلاب اسلامی ایران و تأثیر سه دهه از عمر پربرکت آن در روند انسجام جهان اسلام و انسجام ادیان الهی و غیر الهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در حاشیه این همایش ، نمایشگاه عکسهای انقلاب اسلامی ، حضرت امام خمینی (ره) کتاب و ارائه آثار برجسته مذهبی، آموزشی، فرهنگی و جهانگردی به زبانهای تایی ، انگلیسی و فارسی جهت استفاده علاقمندان و آشنا کردن آنان با کشور ایران، تاریخ آن و دستاوردهای انقلاب اسلامی دایر است.

نمایش فیلمی درباره ایران و چگونگی شکل گیری نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی به زبان تایی از دیگر فعالیتهای این همایش خواهد بود.



