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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۳۱

همایش " تأثیر انقلاب ایران در انسجام ادیان جهان" در تایلند برگزار می‌شود

همایش "تأثیر انقلاب اسلامی ایران در انسجام ادیان جهان"، روز شنبه 20 بهمن ماه از سوی رایزنی فرهنگی ایران در تایلند برگزار می شود .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دراین همایش که با حضور اندیشمندان و متفکران مسلمان تایلندی و نیز سایر ادیان بزرگ جهان نظیر مسیحیت و بودیسم برگزار می شود، انقلاب اسلامی ایران و تأثیر سه دهه از عمر پربرکت آن در روند انسجام جهان اسلام و انسجام ادیان الهی و غیر الهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در حاشیه این همایش ، نمایشگاه عکسهای انقلاب اسلامی ، حضرت امام خمینی (ره)  کتاب و ارائه آثار برجسته مذهبی، آموزشی، فرهنگی و جهانگردی به زبانهای تایی ، انگلیسی و فارسی جهت استفاده علاقمندان و آشنا کردن آنان  با کشور ایران، تاریخ آن و دستاوردهای انقلاب اسلامی دایر است.

نمایش فیلمی درباره ایران و چگونگی شکل گیری نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی به زبان تایی از دیگر فعالیتهای این همایش خواهد بود. 
 

کد مطلب 634228

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