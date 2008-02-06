ترس از زندگی در کشوری جنگزده

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که از ویتنام در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، نمایی از شرایط دشوار زندگی این کشور را پس از حمله نظامی آمریکا به تصویر می کشد. فیلم هر چند زمان پس از اتمام جنگ را نشان می‌دهد، اما روی این مسئله تاکید دارد که شاید جنگ در ظاهر تمام شده باشد، اما همچنان تاثیرات مخرب و طولانی‌مدت خود را بر زندگی آدم‌های غیرنظامی می گذارد.



مضمون اثر به این موضوع اشاره دارد که تا چه اندازه زندگی انسان‌ها در برابر جنگی خانمانسوز و ویرانگر تا چه اندازه بی‌ارزش می‌شود. انسان به عنوان موجودی که برای زندگی باید تلاش کند، جانش به خاطر ابزار مخربی نابود می شود که به دست خودش ساخته شده است. مهمتر اینکه همان سلاح‌هایی که زمانی برای مقابله با دشمن به کار رفته بود، اکنون بلای جان خودی‌ها شده است.



داستان فیلم درباره مردی به نام تای است. هنگام حمله آمریکا به ویتنام نیروهای جنوب این کشور با اشغالگران همدست می‌شوند و علیه هموطنان بخش شمالی کشور به اقدام نظامی دست می‌زنند. تای نیز از همین افراد است که در حین جنگ با زنی ازدواج می‌کند که خانواده‌ای انقلابی و پایبند به اصول کمونیسم دارد. آزارهای برادر زن باعث فرار او به شهر همسر دومش می‌شود. جایی که برای امرار معاش مردم به جمع‌آوری سیم‌های خاردار، بمب‌ها و مین‌های بجا مانده از جنگ می‌پردازند.



در "زندگی در ترس" در ظاهر تای مردی ترسو تصویر می‌شود که به وطن خود خیانت کرده و به خاطر منافع شخصی با دشمن همکاری داشته است. اما در اصل این مرد با شرایط تطابق پذیری بسیار بهتری نسبت به سایرین داشته است. چون در شرایطی که بیشتر افراد از جنگ صدمات زیادی دیده‌اند، وی بی آنکه به هموطنان خود آسیب زده باشد در همزیستی با اشغالگران زندگی عادی خود را دنبال کرده است.



ادامه داستان نیز بر نوع نگاه کارگردان نسبت به برخورد افراد با جنگ تاکید بیشتری دارد. تای برای امرار معاش اقدام به خنثی کردن مین می کند. شغلی که برادر زنش به عنوان نماد یک مرد انقلابی و سختگیر جرات انجام چنین کاری را ندارد و هنگام آزاد کردن تای از بازداشتگاه، به این موضوع اعتراف می کند.



حتی زمانی که خنثی کردن بمب و فروش آنها به عنوان آهن قراضه از سوی مقام های محلی ممنوع اعلام می شود، تای همچنان به کار خود ادامه می دهد. وقتی هم که به او زمینی بسیار نامناسب برای زراعت داده می شود، وی برای اینکه بتواند یک زمین کشاورزی مناسب داشته باشد، به شیوه ای ابتکاری مین ها را از بین می برد.



فیلم مین را به عنوان نمادی از خشونت و ویرانگری جنگ نشان می دهد. این وسیله به همان اندازه که برای اهالی این شهر مرگ آور و نابودکننده است به همان اندازه برای عده ای تبدیل به وسیله امرار معاش می شود. این موضوع نمادی از این مسئله است که دولت های جنگ افروز بی توجه به اینکه جان تعداد زیادی از افراد بی گناه در عرصه نبرد گرفته می شود در اندیشه به دست آوردن ثروت و قدرت برای خود هستند.



فیلم سینمایی "زندگی در ترس" با آنکه از ویژگی‌های فرهنگی و بومی خاصی برخوردار است که در جغرافیای شکل‌گیری اتفاقات معنا می یابد و با وجود اینکه ریتمی بسیار کند دارد، اما کارگردان با هوشمندی اثر را به سمت تصویری بودن و پرهیز از بکارگیری بیش از اندازه کلام پیش می برد و همین موضوع موجب می شود بیننده آن را تا آخر تماشا کند.



سازندگان این اثر تعلیق را در بطن شرایط زندگی شخصیت های داستان گنجانده‌اند. یعنی به جای اینکه اتفاقات پشت سر هم باعث ایجاد تحرک در فیلم شود و به این وسیله اثر قصد ایجاد جذابیت را داشته باشد، تای به عنوان کاراکتر محوری به گونه ای زندگی می‌کند که جانش در خطر است و همین موضوع تعلیق، احساس خطر، احتمال وقوع حوادث مختلف و وجود بوی مرگ در تمامی لحظات اثر را به مخاطب القا می کند.

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