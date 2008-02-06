پیوند میتوکندریال یک زن به سلولهای جنینی حاصل از بارداری در شیشه

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه نیوکاسل موفق به ایجاد جنینهایی شدند که دارای تمام ژنهای پدری و مادری خود هستند، اما میتوکندریهای یک زن دیگر به آنها پیوند زده شده است.

هدف از انجام این تحقیقات پیشگیری از بروز مشکلات مرتبط با خطاهای DNA میتوکندریال مادری است. درحقیقت نقص در DNA میتوکندریال مادری می تواند منجر به تولد نوزاد نارس و بروز بیماریهایی چون صرع و آسیبهای عضلانی در این نوزادان شود.

میتوکندریها اندامکهای بین سلولی هستند که انرژی سلول را تامین می کنند و محتوی DNA هستند. نقص در DNA میتوکندریال مسئول ایجاد 40 بیماری مختلف است.

این تیم انگلیسی که نتایج تحقیقات خود را در کنفرانس مرکز بیماریهای نوروعضلانی شورای تحقیقات پزشکی در لندن ارائه کردند، در این خصوص توضیح دادند که اگر برای جنینهای در معرض خطر، پیوند میتوکندریال در نظر گرفت می توان از بروز این بیماریها اجتناب کرد.

براساس گزارش روزنامه گاردین، در فرایند ایجاد این جنین یک بارداری در شیشه انجام شد و سپس هسته سلول تخم مادری جدا شد. در مرحله بعد، این هسته وارد تخمک یک اهداکننده شد. نتیجه این فرایند، جنینی است که تمام ژنهای مادری و پدری خود را به ارث برده، اما دارای میتوکندریهای یک فرد ثالث (زن) است.

این تکنیک در حال حاضر تنها در آزمایشگاه انجام می شود و جنینهای به دست آمده شش روز پس از ایجاد از بین برده می شوند.