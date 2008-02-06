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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۵۳

در جلسه دیدار مردمی؛

رئیس قوه قضائیه 23 پرونده از تهران و شهرستانها را بررسی کرد

رئیس قوه قضائیه 23 پرونده از تهران و شهرستانها را بررسی کرد

رئیس قوه قضائیه در جلسه دیدار مردمی 23 پرونده از تهران و شهرستانها را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، درجلسه دیدار مردمی رئیس قوه قضائیه که صبح امروز برگزار شد، 5 پرونده از تهران و 18 پرونده از شهرستان مورد بررسی آیت الله هاشمی شاهرودی قرار گرفت و وی در خصوص آنها دستورات لازم را صادر کرد.

در این جلسه ، رئیس قوه قضائیه در خصوص 18 پرونده، پیشنهاد عفو و در مورد 2 پرونده دستور بررسی مجدد و در مورد 3 پرونده دیگر دستور تسریع در رسیدگی را صادر کرد.

لازم به ذکر است ، از مجموع 23 مورد پرونده رسیدگی شده به صورت حضوری ، 3 پرونده با موضوع حقوقی و 20 پرونده با موضوع کیفری مورد رسیدگی رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.

کد مطلب 634239

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