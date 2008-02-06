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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۳۱

عباسی :

تمام اقشار کم درآمد را خانه دار می کنیم

تمام اقشار کم درآمد را خانه دار می کنیم

وزیر تعاون تاکید کرد: در راستای اجرای طرح واگذاری زمینهای 99 ساله، تمام اقشار کم درآمد جامعه را خانه دار خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز درحاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درخصوص طرح مسکن مهر ، از ادامه روند ثبت نام در این طرح حتی در سال آینده خبر داد و گفت: امسال برای ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی 99 ساله برنامه ریزی شده است.

وزیر تعاون با بیان اینکه برای سال آینده نیز همین رقم در نظر گرفته شده است ، افزود: تمام اقشار کم درآمد از طریق این طرح خانه دار خواهند شد.

وی از اتخاذ تدابیر لازم برای این منظور خبر داد و تصریح کرد: نگرانی برای امکان ساخت این تعداد واحد مسکونی وجود ندارد.

عباسی در مورد واگذاری بانک توسعه تعاون، گفت: تاسیس این بانک از موضوعات بسیار مهم در لایحه اصل 44 است.وی خاطرنشان کرد: تا زمانیکه لایحه اصل 44 قانون اساسی قانونا اعلام نشود ، نمی توان مراحل تاسیس بانک توسعه تعاون را انجام داد.

وی با اشاره به اینکه این بانک با سرمایه 500 میلیارد تومانی دولت تشکیل خواهد شد ، گفت: این بانک استثنائا تنها بانکی است که بعد از سیاستهای اصل 44 دولت تشکیل آن را به شکل دولتی در دستور کار خود قرار داد.

وی گفت: دلیل این امر این است که اصل فرآیند تاسیس این بانک به نفع اقتصاد مردم است و در جریان حمایت از منابع پولی و اعتباری تعاونی ها انجام می شود.

وزیر تعاون به خصیصه توسعه ای بودن بانک توسعه تعاون اشاره کرد و گفت: بر خلاف سایر بانکها هدف این بانک توسعه است. وی بر نحوه نظارت بر تسهیلات اعطایی شرکتهای تعاونی تاکید کرد.

کد مطلب 634244

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