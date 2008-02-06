تمام اقشار کم درآمد را خانه دار می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز درحاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درخصوص طرح مسکن مهر ، از ادامه روند ثبت نام در این طرح حتی در سال آینده خبر داد و گفت: امسال برای ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی 99 ساله برنامه ریزی شده است.

وزیر تعاون با بیان اینکه برای سال آینده نیز همین رقم در نظر گرفته شده است ، افزود: تمام اقشار کم درآمد از طریق این طرح خانه دار خواهند شد.

وی از اتخاذ تدابیر لازم برای این منظور خبر داد و تصریح کرد: نگرانی برای امکان ساخت این تعداد واحد مسکونی وجود ندارد.

عباسی در مورد واگذاری بانک توسعه تعاون، گفت: تاسیس این بانک از موضوعات بسیار مهم در لایحه اصل 44 است.وی خاطرنشان کرد: تا زمانیکه لایحه اصل 44 قانون اساسی قانونا اعلام نشود ، نمی توان مراحل تاسیس بانک توسعه تعاون را انجام داد.

وی با اشاره به اینکه این بانک با سرمایه 500 میلیارد تومانی دولت تشکیل خواهد شد ، گفت: این بانک استثنائا تنها بانکی است که بعد از سیاستهای اصل 44 دولت تشکیل آن را به شکل دولتی در دستور کار خود قرار داد.

وی گفت: دلیل این امر این است که اصل فرآیند تاسیس این بانک به نفع اقتصاد مردم است و در جریان حمایت از منابع پولی و اعتباری تعاونی ها انجام می شود.

وزیر تعاون به خصیصه توسعه ای بودن بانک توسعه تعاون اشاره کرد و گفت: بر خلاف سایر بانکها هدف این بانک توسعه است. وی بر نحوه نظارت بر تسهیلات اعطایی شرکتهای تعاونی تاکید کرد.