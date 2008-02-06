هشت هزار امامزاده‌ و بقاع متبرکه در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت ‌الاسلام حیدر مصلحی بعد از ظهر امروز در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان با تاکید بر این که اماکن متبرکه کشور نیاز به‌ سرمایه‌گذاری هستند و این امر می‌تواند با کمترین هزینه معضلات و چالش‌های فرهنگی موجود را اصلاح و برطرف کند.

وی با عنوان این که ائمه معصومین(ع) و امامزاده‌ها را فضیلت فرهنگی جامعه هستند ادامه داد: ایجاد مراکز فرهنگی در کنار بقاع متبرکه و امامزاده‌ها می‌توانند سلامت دینی را تضمین و تحولات بنیادین در جامعه ایجاد کنند.

مصلحی یادآورشد: بقاع متبرکه می‌توانند نقش مهمی در تحول فرهنگی جامعه داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه و سرپرست سازمان اوقاف‌و امور خیریه، تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص نوآوری‌های عملی و بومی را یادآورشد و گفت: نوآوری باید بر اساس ارزشهای دینی و اسلامی شکل بگیرد.

وی، همچنین با عنوان این که برنامه‌ ریزی‌ها نیز باید با هدف استحکام پایه و اصول دین باشد، افزود: امروزه دنیای غرب و استکبار به‌رغم همه پیشرفت‌های علمی، درخصوص ارزشهای انسانی با مشکل و بحران مواجه است.

سرپرست سازمان اوقاف وامور خیریه کشور گفت: جوامع اسلامی در گذشته در خصوص رسیدن به ‌نیازهای بشری با هویت دینی که بتواند بشریت را نجات دهد موفقیت‌هایی داشته ولی سیر تکاملی آن به ‌مرور زمان قطع شده است

حجت‌ الاسلام مصلحی، شکل‌گیری دولت نهم را مبتنی با نظرات و فرمایشات مقام معظم رهبری، رهنمودها و خواست‌های حضرت امام خمینی (ره) عنوان کرد و یادآورشد: تدوین برنامه‌های توسعه در این دولت نیز بر اساس و معیار کارشناسان علوم مختلف انجام می‌شود.

وی عملکرد دولت نهم در بخش های مختلف را چشمگیر دانست و تاکید نمود: آنچه که دولت نهم در تلاش برای تحقق آن است سیدن در تمامی بخش هاست.