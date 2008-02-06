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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۱۲

همکاری هسته ای محور مهم مذاکرات وزیر خارجه ترکیه در هند

همکاری هسته ای محور مهم مذاکرات وزیر خارجه ترکیه در هند

به گزارش رسانه ها، وزیر امور خارجه ترکیه با هدف هموار کردن همکاریهای آنکارا-دهلی نو در زمینه انرژی به ویژه انرژی هسته ای به هند رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیش دیلی، برای اولین بار پس از 30 سال وزیر امور خارجه ترکیه عازم هند شد.

"علی باباجان" پیش از سفر به هند گفت : در این سفر درباره تصمیم ترکیه برای ساخت نیروگاه هسته ای و تولید برق صحبت خواهم کرد. کشورهایی وجود دارند که از این انرژی ( انرژی هسته ای ) استفاده می کنند و کشورهایی نیز وجود دارند که شیوه استفاده از این انرژی را می دانند و ما درصدد هستیم تا با این کشورها همکاری کنیم.

وزیر امور خارجه ترکیه افزود : این مسئله مهم نیست که ما از لحاظ جغرافیایی دور از هند هستیم. دو کشور (هند و ترکیه) منافع مشترک زیادی همچون دموکراسی، تعدد حزبی و سکولاریسم دارند. در حال حاضر روابط دو کشور در سطح خوبی قرار دارد و ما قصد داریم این روابط را افزایش دهیم.  

کد مطلب 634248

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