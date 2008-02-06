اختصاص 300 میلیون دلار اعتبار برای بازسازی تجهیزات پزشکی در سال 87

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم متولیان، در همایش دو روزه مدیران و مسئولان تجهیزات پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور که از امروز در تهران آغاز شده است، به پیشرفت ‌های گسترده تجهیزات پزشکی در دولت نهم اشاره و تصریح کرد: در سالهای اخیر میزان تختهای ICU در کشور تا 5/2 برابر افزایش یافته است.

وی سایر دستاوردهای نظام سلامت کشور را در بخش تجهیزات پزشکی طی 3 سال گذشته، خرید 2000 دستگاه ونتیلاتور،‌57 دستگاه سی تی اسکن، 29 دستگاه آنژیوگرافی، 5 دستگاه رادیوتراپی و یک دستگاه پت، برشمرد و گفت:‌ بیش از 90 درصد دستگاههای ونتیلاتور به کشور وارد شده و مابقی آن نیز بزودی تامین می‌شود.

متولیان با بیان اینکه تا پیش از آغاز فعالیت دوره جدید وزارت بهداشت جایگاه مشخصی برای تجهیزات پزشکی در این وزارتخانه وجود نداشت، گفت: خوشبختانه با تاسیس اداره مستقل در مرکز هماهنگی و امور بازرگانی برای تجهیزات پزشکی، اقدامات بسیار موثری در این زمینه صورت گرفت.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بازرگانی، به شناسنامه دار شدن شرکت‌ های وارد کننده تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از اقدامات مثبت این اداره از زمان تشکیل تا کنون اشاره کرد و گفت: انجام اقدامات کارشناسی از قبیل تعیین تعرفه‌ های خدمات پس از فروش برای دستگاههایی همچون دیالیز و سی تی اسکن از دیگراقداماتی است که علاوه بر ارتقاء سطح تجهیزات پزشکی به سلامت افراد جامعه نیز کمک کرده است.

متولیان، به اختصاص 300 میلیون دلار از سوی مجلس شورای اسلامی به بازسازی تجهیزات پزشکی در سال 87 اشاره کرد و گفت: به احتمال بسیار قوی این افزایش اعتبار در خانه ملت به تصویب می ‌رسد.

متولیان با بیان اینکه در سال 86 نیز 200 میلیون دلار به خرید تجهیزات پزشکی اختصاص یافت، گفت: این اعتبار در سال گذشته با همکاری دانشگاهها به نحو مطلوبی هزینه شد.

وی سیاست وزارت بهداشت در مورد واردات تجهیزات پزشکی را، نظارت همراه با مدیریت و برنامه ریزی صحیح در این زمینه عنوان کرد.