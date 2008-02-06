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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۳۴

"یک اشتباه ساده" رادیو جوان

"یک اشتباه ساده" رادیو جوان

نمایش رادیویی "یک اشتباه ساده" به سردبیری مرضیه رشیدبیگی 23 بهمن از رادیو جوان روی آنتن می‌رود.

رشیدبیگی در‌ این ‌باره به خبرنگار مهر گفت: "این نمایش به نویسندگی سابینا شیاری، کارگردانی ایوب آقاخانی و تهیه‌کنندگی شهلا نیساری 23 بهمن از رادیو جوان روی آنتن می‌رود. داستان این نمایش پلیسی و درباره بازداشت دو دزد است. نمایش "مرد بدون هویت" هم به نویسندگی مریم کنگرلو، کارگردانی اکبر زنجانپور، سردبیری خودم و تهیه‌کنندگی نینا ایزدیار 24 بهمن از رادیو جوان پخش می‌شود."

وی در ادامه افزود: "داستان نمایش "مرد بدون هویت" درباره مردی است که دچار فراموشی ‌شده و حتی نام خود را به یاد نمی‌آورد. نمایش رادیویی "قتل عقاب پیر" هم به نویسندگی پیمان مجیدی، کارگردانی ایوب آقاخانی، تهیه‌کنندگی فریبرز گلبن، سردبیری خودم و بازی احمد آقالو، امیر فرحان‌نیا و فریبا طاهری 25 بهمن از رادیو جوان پخش می‌شود. داستان این نمایش درباره فردی ثروتمند است که به قتل می‌رسد و پلیس پرونده قتل او را پیگیری می‌کند."

نمایش رادیویی "هجرت" به نویسندگی فریده دلیری، سردبیری فاطمه دلیری، کارگردانی ندا هنگامی و تهیه‌کنندگی عذرا وکیلی 21 بهمن ویژه ولادت امام محمد باقر (ع) از رادیو جوان پخش می‌شود و در آن کرامات این امام بزرگوار مورد توجه قرار می‌گیرد.

نمایش رادیویی "روزهای سوزان" به نویسندگی فریده دلیری، سردبیری فاطمه دلیری و تهیه‌کنندگی فریبرز گلبن 22 بهمن از رادیو جوان روی آنتن می‌رود. داستان این نمایش درباره پیرزنی است که دچار فراموشی می‌شود. او فکر می‌کند هنوز 30 سالش است و همین فراموشی در زندگی‌ او مشکل ایجاد می کند.

کد مطلب 634253

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