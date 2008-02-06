"یک اشتباه ساده" رادیو جوان

رشیدبیگی در‌ این ‌باره به خبرنگار مهر گفت: "این نمایش به نویسندگی سابینا شیاری، کارگردانی ایوب آقاخانی و تهیه‌کنندگی شهلا نیساری 23 بهمن از رادیو جوان روی آنتن می‌رود. داستان این نمایش پلیسی و درباره بازداشت دو دزد است. نمایش "مرد بدون هویت" هم به نویسندگی مریم کنگرلو، کارگردانی اکبر زنجانپور، سردبیری خودم و تهیه‌کنندگی نینا ایزدیار 24 بهمن از رادیو جوان پخش می‌شود."



وی در ادامه افزود: "داستان نمایش "مرد بدون هویت" درباره مردی است که دچار فراموشی ‌شده و حتی نام خود را به یاد نمی‌آورد. نمایش رادیویی "قتل عقاب پیر" هم به نویسندگی پیمان مجیدی، کارگردانی ایوب آقاخانی، تهیه‌کنندگی فریبرز گلبن، سردبیری خودم و بازی احمد آقالو، امیر فرحان‌نیا و فریبا طاهری 25 بهمن از رادیو جوان پخش می‌شود. داستان این نمایش درباره فردی ثروتمند است که به قتل می‌رسد و پلیس پرونده قتل او را پیگیری می‌کند."

نمایش رادیویی "هجرت" به نویسندگی فریده دلیری، سردبیری فاطمه دلیری، کارگردانی ندا هنگامی و تهیه‌کنندگی عذرا وکیلی 21 بهمن ویژه ولادت امام محمد باقر (ع) از رادیو جوان پخش می‌شود و در آن کرامات این امام بزرگوار مورد توجه قرار می‌گیرد.



نمایش رادیویی "روزهای سوزان" به نویسندگی فریده دلیری، سردبیری فاطمه دلیری و تهیه‌کنندگی فریبرز گلبن 22 بهمن از رادیو جوان روی آنتن می‌رود. داستان این نمایش درباره پیرزنی است که دچار فراموشی می‌شود. او فکر می‌کند هنوز 30 سالش است و همین فراموشی در زندگی‌ او مشکل ایجاد می کند.