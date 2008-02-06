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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۲۰

دور پنجم از رقابت های بین المللی شطرنج با مقام دومی استادان ایرانی خاتمه یافت

دور پنجم از رقابت های بین المللی شطرنج با مقام دومی استادان ایرانی خاتمه یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: دور پنجم مسابقات بین المللی شطرنج گرامیداشت دهه فجر در حالی خاتمه یافت که استادان بزرگ شطرنج ایران در جایگاه دوم قرار گرفتند.

رئیس هئیت شطرنج آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه گفت: در سومین روز از مسابقات بین المللی شطرنج گرامیداشت دهه فجر در دور پنجم استاد بین المللی آمریکا گریگوریان از ارمنستان، دیوید ماگالا شویلی از گرجستان، استاد بزرگ ولادیمیر مالانیوک و استاد سید حامد موسویان با پنج امتیاز مقام اول رده بندی را به خود اختصاص دادند.

باقرخلیلی ادامه داد: در این دور استادان  بزرگ شطرنج شجاعت قانع، احسان قائم مقامی و امین نصیری نیز با کسب 5/14 امتیاز از ایران در رده دوم جدول جای گرفتند.

دور ششم این دوره از رقابت ها باحضور هفت داور وسرداور بین المللی و 250  شطرنج باز برجسته دنیا وایران در حال برگزاری است.

دور هفتم این رقابت ها شامگاه امروز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 634255

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