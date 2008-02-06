دور پنجم از رقابت های بین المللی شطرنج با مقام دومی استادان ایرانی خاتمه یافت

رئیس هئیت شطرنج آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه گفت: در سومین روز از مسابقات بین المللی شطرنج گرامیداشت دهه فجر در دور پنجم استاد بین المللی آمریکا گریگوریان از ارمنستان، دیوید ماگالا شویلی از گرجستان، استاد بزرگ ولادیمیر مالانیوک و استاد سید حامد موسویان با پنج امتیاز مقام اول رده بندی را به خود اختصاص دادند.

باقرخلیلی ادامه داد: در این دور استادان بزرگ شطرنج شجاعت قانع، احسان قائم مقامی و امین نصیری نیز با کسب 5/14 امتیاز از ایران در رده دوم جدول جای گرفتند.

دور ششم این دوره از رقابت ها باحضور هفت داور وسرداور بین المللی و 250 شطرنج باز برجسته دنیا وایران در حال برگزاری است.

دور هفتم این رقابت ها شامگاه امروز برگزار خواهد شد.

