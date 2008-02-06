تحول بخش فرهنگی کشور بعد از انقلاب چشمگیر است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضا دینی قبل از ظهر امروز با کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرستانهای تابعه افزود: تغییراتی که در حوزه های اجتماعی، عمرانی و رفاه مردم اتفاق افتاده گویای این واقعیت است.

وی، مسائل فرهنگی را یک مقوله کیفی با عیار سنجی مشکل عنوان کرد و افزود: تحول در زیر ساخت های فرهنگی، فرهنگسراها، تحول در حوزه نمایش و موسیقی را می توان از تحولات کیفی در این عرصه نام برد.

دینی ادامه داد: عمده کاری که در عرصه فرهنگ بعد از انقلاب اتفاق افتاد، تغییر در ارزشها و نگرش هاست.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان زنجان افزود: از آنجایی که فرعونیت در اخلاق و منش موجب عدم تعالی انسان است باید مادی گرایی و طاغوت گرایی از دنیا و زندگی روزمره انسان ها برچیده شود.

دینی، با اشاره به اینکه امام راحل همواره مردم را به وحدت و انسجام دعوت می کردند ادامه داد: حرکت در راستای منش فرعونی انسان را به سوی ابتذال سوق می دهد و رزایل اخلاقی جایگزین فضایل اخلاقی می شود.