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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۰۹

تحول بخش فرهنگی کشور بعد از انقلاب چشمگیر است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی با هیچ میزان و ترازویی قابل اندازه گیری نیست و کشور ایران بعد از انقلاب در همه بخشها به خصوص بخش فرهنگی شاهد تحولی شگرف بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضا دینی قبل از ظهر امروز با کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرستانهای تابعه افزود: تغییراتی که در حوزه های اجتماعی، عمرانی و رفاه مردم اتفاق افتاده گویای این واقعیت است.

وی، مسائل فرهنگی را یک مقوله کیفی با عیار سنجی مشکل عنوان کرد و افزود: تحول در زیر ساخت های فرهنگی، فرهنگسراها، تحول در حوزه نمایش و موسیقی را می توان از تحولات کیفی در این عرصه نام برد.

دینی ادامه داد: عمده کاری که در عرصه فرهنگ بعد از انقلاب اتفاق افتاد، تغییر در ارزشها و نگرش هاست.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان زنجان افزود: از آنجایی که فرعونیت در اخلاق و منش موجب عدم تعالی انسان است باید مادی گرایی و طاغوت گرایی از دنیا و زندگی روزمره انسان ها برچیده شود.

دینی، با اشاره به اینکه امام راحل همواره مردم را به وحدت و انسجام دعوت می کردند ادامه داد: حرکت در راستای منش فرعونی انسان را به سوی ابتذال سوق می دهد و رزایل اخلاقی جایگزین فضایل اخلاقی می شود.

کد مطلب 634256

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