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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۱۸

تیم ملی فوتسال اوایل فروردین در پرتغال به میدان می رود

تیم ملی فوتسال کشورمان با هدف برگزاری دو بازی تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتسال پرتغال اوایل فروردین ماه سال آینده به این کشور سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال رایزنی و مکاتبات کمیته فوتسال کشورمان با مسئولان تیم ملی فوتسال پرتغال در نهایت آنها موافقت خود را برای انجام دیدارهای تدارکاتی با تیم کشورمان ابراز داشتند.

بر این اساس مقرر شد که تیم ملی فوتسال کشورمان در هفته اول فروردین ماه سال آینده با سفر به پرتغال طی روزهای سوم و چهارم همین ماه در شهر لیسبون به مصاف تیم ملی این کشور برود.

تیم ملی فوتسال پرتغال از بهترین تیم های اروپاست که همیشه رقابتی نزدیک با تیم های اسپانیا، روسیه و ایتالیا برای قهرمانی در این رقابت ها دارد.

کد مطلب 634260

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