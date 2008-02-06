ساخت نرم افزاری که به جای نویسنده کتاب می نویسد!

به گزارش خبرگزاری مهر، "فیلیپ ام. پارکر" که احتمالا سریعترین نویسنده دنیا است، موفق شده است در کمتر از پنج سال 85 هزار عنوان کتاب بنویسد که این رقم برابر با نوشتن هر کتاب در مدت 46 روز است.

راز موفقیت این نویسنده آمریکایی، نرم افزار نوآورانه وی است که می تواند به طور خودکار و با کمترین هزینه کتاب بنویسد.

براساس گزارش روزنامه گاردین، پارکر 47 ساله آمریکایی که استاد بازاریابی است در این خصوص توضیح داد: "ایده ساخت این نرم افزار در سال 1999 با خواندن مقاله ای در مجله اکونومیست به ذهنم رسید. در حقیقت در آن مقاله آمده بود که در بازار نشر از زمان گوتنبرگ تاکنون تغییرات زیادی انجام نشده است. بنابراین به یک سیستم خودکار نیاز است که هزینه های مرتبط با کار انسانی را به طور کامل حذف و یا کاهش دهد."

به این ترتیب در مدت چندسال، این استاد بازاریابی موفق شد "ماشین کتاب نویسی" را بسازد. عملکرد این نرم افزار حداقل از دیدگاه تئوریک بسیار ساده است. به طوری که کافی است یک آرشیو غنی از اطلاعات و برنامه ای برای انتخاب کردن این اطلاعات و تبدیل آنها به کتاب در اختیار باشد.

نرم افزار اختراعی این نویسنده، اطلاعات را از یک پایگاه اطلاعاتی و براساس موضوع مورد نظر انتخاب کرده و با انجام یک سری فرایندها، این اطلاعات را مستقیما به کتاب تبدیل می کند. هزینه پایانی این عملیات در حدود 12/0 پوند (16 سنت یورو) است. این نرم افزار در حال حاضر توانایی نوشتن رمان را ندارد.

تاکنون 85 هزار و 759 عنوان کتاب از آثار این نویسنده در سایت کتابفروشی آنلاین "آمازون" به فروش گذاشته شده است. این درحالی است که پارکر اظهار داشته است که تعداد عناوین کتابهایش بالغ بر 200 هزار عنوان است.