رایزنی معلم با مبارک درباره اجلاس سران عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر،"احمد ابوالغیط" همتای مصری معلم نیز در این دیدار حضور داشت.

تحولات و رویدادهای کنونی کشورهای عربی از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

لازم به ذکر است اجلاس سران عرب هر سال در ماه مارس و در یکی از کشورهای عربی برگزار می شود.

اجلاس سال جاری در سایه بحران سیاسی لبنان در دمشق برگزار خواهد شد.

به گفته منابع دیپلماتیک عربی، در صورتی که بحران سیاسی لبنان(خلاء ریاست جمهوری) ادامه داشته باشد؛ این مسئله تاثیر بسیار زیادی بر مشارکت (کشورهای عربی) در اجلاس دمشق خواهد داشت.



دبیرکل اتحادیه عرب عصر روز شنبه15 دی با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشوربه عنوان رئیس جمهورو تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شده بود.

موسی پس از ارائه این طرح برای رایزنی با مقامهای لبنانی درباره این طرح، دو بار به بیروت سفر کرد، اما پس از پایان سفر دوم خود اعلام کرد که حل بحران لبنان به فعالیت بسیار نیاز دارد.

در طرح کاری اتحادیه عرب ایده اختصاص 13 وزیر به جناح اکثریت، 10 وزیر به مخالفان و 7 وزیر به رئیس جمهوری مطرح شده است.

مخالفان سنیوره با این ایده مخالفند و خواستار دستیابی به یک سوم تضمینی در دولت (10+10+10) هستند.

انتخاب رئیس جمهوری لبنان تا کنون 13 بار به تعویق افتاده و به 22 بهمن موکول شده است.