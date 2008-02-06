به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد رضا اکبری دبیر شورای بررسی و تصویب طرح های مطالعاتی در خصوص کمپنگ های گردشگری گفت: این کمپینگ ها در محیط های طبیعی ، جاذبه های گردشگی ، محورهای مهم ارتباطی جهت ارائه خدمات مورد نیاز گردشگران و به منظور اقامت ، پذیرایی و تفریح احداث می شود.

وی با بیان اینکه کمپنگ ها از نظر ظرفیت پذیری و ارائه خدمات دارای سطح بندی هستند ، افزود: کمپینگ های گردشگری دارای امکانات رفاهی ، پذیرایی ، اقامتی ، رستوران ، فروشگاه ، تعمیرگاه ، فضای باز و تفریحی ، پمپ بنزین و سرویس بهداشتی و درمانی هستند.

وی با بیان اینکه مطالعات مکان یابی ، امکان سنجی و طراحی کمپینگ های اقامتی در سطح کشور با توجه به تنوع اقلیمی از سال 85 آغاز شده است، خاطرنشان کرد: این مطالعات تاکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

اکبری ضابطه مند کردن اصول احداث کمپینگ های گردشگری ، تعیین محورهای گردشگی در سطح ملی ، تعیین نیازهای خدماتی ، رفاهی ، تاسیساتی ، اقامتی ، گردشگری ، تهیه الگوهای معماری ضوابط و مقرارت کالبدی ، روش ساخت مصالح کاربردی درهر یک از اقلیم ها را از دستاوردهای مطالعات کمپینگ ها دانست.

دبیر شورای بررسی وتصویب طرح های مطالعاتی معاونت سرمایه گذاری با اشاره به اینکه تاکنون کمپینگ های موجود بر پایه اصول فنی و عملی ایجاد نشده است ، افزود: کمپینگ های موجود با هدف توسعه گردشگری ارزان، ارائه تسهیلات مناسب به مردم توسط بخش های خصوصی با حمایت مالی ، تسهیلات ونظارت دولت ساخته می شود.