دانشگاه پیام نور خنج فارس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس دانشگاه پیام نور فارس ظهر امروز در آیین افتتاح این واحد دانشگاهی اظهار داشت: این مرکز دانشگاهی یکی از 20 مصوبه سفر هیئت دولت به فارس در خصوص دانشگاه پیام نور است که در کمتر از شش ماه راه اندازی و فعالیت آموزش خود را آغاز کرد.

علیرضا موغلی با اشاره به اینکه در پی اقدامات صورت گرفته شمار مراکز دانشگاه پیام نور فارس در سال جاری از 16واحد به 32 واحد افزایش یافته تاکید کرد: دانشگاه پیام نور زمینه تحصیل علم در همه جا، همه وقت و برای هرکس را با جدیت دنبال کرده که این امر نشان دهنده برقراری عدالت آموزش است.

وی گفت: امید است با همکاری خیرین و نیکوکاران زمینه توسعه دانشگاه خنج فراهم شود.

دانشگاه پیام نور خنج در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع و با یک هزار و 500 مترمربع زیربنا احداث ضمن اینکه نیمی ازهزینه چهار میلیار ریالی احداث این دانشگاه توسط خیرین و مابقی نیز از محل اعتبارات دولتی پرداخت شده است.

در حال حاضر 45 دانشجو در این واحد دانشگاهی در رشته های الهیات و معارف اسلامی مشغول به تحصیل بوده که در ترم آتی نیز در رشته مدیریت گردشگری و جهانگردی و با 80 دانشجو فعالیتهای خود را ادامه خواهد داد.