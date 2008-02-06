ایجاد کمیته ای منسجم در بخش سموم معدنی و شیمیایی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباسعلی هیربد ظهر امروز در دومین همایش مطالعات کاربردی بیوسیستماتیک جوندگان ایران در مشهد مهمترین متولی حفظ تولیدات باغی، کشاورزی در کشور را سازمان حفظ نباتات معرفی کرد و افزود: سه دستگاه وزارت علوم، بهداشت و کشاورزی باید کمیته منسجمی را تشکیل دهند تا با محوریت وزارت علوم و دانشگاهها راهکارهای بدیع و غالب بر استفاده از سموم معدنی و شیمیایی را پیش روی ما قرار دهند.

مدیر مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور بیان داشت: کمرنگ بودن فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های جونده شناسی به خوبی احساس می شود و از مجموعه های آکادمیک، دانشگاهی و علمی کشور به منظور ایجاد راه حل هایی فراتر از استفاده از مواد شیمیایی استمداد می طلبیم.

وی با اشاره به اینکه این سازمان تا قبل از سال 46 شمسی به طور رسمی بنیان گذاری نشده بود خاطر نشان کرد: به طور کلی از سالهای 46 به بعد این سازمان توسط مجلس وقت دارای قانونمندی مدونی شده است که به موجب آن تا به امروز ما همواره به مبارزه با عوامل خسارت زا و آفات در 2 بخش آفات خصوصی، عمومی پرداخته ایم.

هیربد افزود: ما در جهت رفع آفات خصوصی با باغدار و کشاورز به مانند دکتر و مریض رفتار کرده و راهکارهای لازم را به آنها می دهیم اما گاهی دیده می شود عوامل خسارت زا به گونه ای هستند که رفع آنها از عهده کشاورز و باغدار خارج است که به این آفات عمومی گفته می شود و در اینجاست که مجریان دولت نیز در این ارگان وارد عمل می شوند.

وی با اشاره به قدرت انفجاری زاد و ولد موشها و مسئله تغذیه آنها به عنوان اصلی ترین آفات اظهار داشت: متوسط تغذیه ماهانه یک موش از تولیدات ما 200 گرم است که متاسفانه تا به امروز ما فقط مبارزه شیمیایی با این عامل را داشته ایم که خود نیز در بحث جانوری نگران کننده است.

وی در خاتمه بیان داشت: ما به طور متوسط 600 تا 700 هزار هکتار طرح مبارزه با آفات داریم که در تمامی این مبارزات سموم مصرف می شوند پس برای این متراژ بالا چاره ای جز کشتن جوندگان از طریق اعمال سموم شیمیایی نداریم.