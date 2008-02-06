شکست مس کرمان در اهواز / نوایی میزبان را از شکست نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته های دوم و سوم رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاههای ایران امروز در اهواز برگزار شد. در مهمترین دیداراین هفته مس کرمان و مناطق نفت خیز به مصاف هم رفتند که در پایان مس کرمان که هادی ساعی را در اخیتار نداشت 6 بر2 بازی را به میزبان واگذار کرد. مس کرمان بعد از این دیدار 6 بر2 مقاومت بسیج را شکست داد تا جبران باخت به مناطق نفت خیز را کرده باشد.

اما مناظق نفت خیز جنوب در حالی که در مصاف با شهرداری بندرعباس تا سرحد شکست پیش رفته بود در نهایت 4 بر4 به تساوی رضایت داد. در این دیدار شکست کوروش رجلی مقابل حمید سرآبادنی مهمترین حادثه بود. ضمن اینکه مهدی نوایی در وزن هشتم با برتری مقابل حسن بقا بوستانی مناطق نفت خیز را از شکست نجات داد. نفتی ها با یک برد و یک باخت این هفته 17 امتیازی شده و در مکان دوم جایگاه خود را تثبیت کردند.

دانشگاه آزاد هم برابر هیئت تکواندو کرج 5 بر3 به پیروزی رسید. این تیم در بازی دوم خود مجتمع جوانه را نیز 6 بر2 شکست داد تا جمع امتیازاتش را به عدد 30 رسانده و با 13 امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم در صدر جدول قرار بگیرد و با توجه به 4 بازی باقی مانده از هم اکنون باید دانشگاه آزاد را قهرمان این فصل معرفی کرد.

درجدول رده بندی بعد از دانشگاه و مناطق نفت خیز جنوب جوانه با 15 امتیاز قرار دارد. شهرداری بندرعباس با 11 امیتاز چهارم است و مس کرمان به همراه پاس تهران پنجم و ششم هستند.

نتایج هفته دوم:

* مس کرمان 2 - مناطق نفت خیزجنوب 6

* مجتمع جوانه 4 - شهرداری بندرعباس 4

* دانشگاه آزاد 5- هیئت تکواندو کرج 3

* پاس تهران 4 - مقاومت بسیج 4

نتایج هفته سوم:

* مناطق نفت خیر 4 - شهرداری بندرعباس 4

* مس کرمان 6 - مقاومت بسیج 2

* پاس تهران 6 - هیئت تکواندو کرج 2

* دانشگاه آزاد 6 - مجتمع جوانه 2

