  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۲۳

وزیر نفت الجزایرخبر داد:

تشکیل اوپک گازی دستور کار نشست مسکو

تشکیل اوپک گازی دستور کار نشست مسکو

وزیر نفت الجزایر گفت: تشکیل مجمع کشورهای صادر کننده گاز مهمترین دستور کار نشست آینده کشورهای صادر کننده نفت در مسکو خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلف تایمز، شکیب خلیل وزیر انرژی الجزایر گفت: اگرچه آنچه که در نشست آینده کشورهای صادر کننده نفت درمسکو می گذرد به طور دقیق مشخص نیست اما آنچه که مسلم است اولویت این نشست تشکیل مجمع کشورهای صادر کننده گاز است.

در نشست کشورهای صادر کننده گاز که در ژوئن در مسکوی روسیه برگزار خواهد شد، کشورهای روسیه ،ایران، قطر، الجزایر، بولیوی، برونئی، مصر، گینه، اندونزی، مالزی، لیبی، عمان، ترینیداد و توباگو،ونزوئلا و ترکمنستان شرکت خواهند کرد.

به گزارش مهر، منشور این سازمان که در سال گذشته توسط ایران نوشته شده است، در ماه ژوئن در هفتمین اجلاس سران کشورهای صادر کننده نفت در مسکو بررسی و به تصویب خواهد رسید.

   

کد مطلب 634275

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها