تشکیل اوپک گازی دستور کار نشست مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلف تایمز، شکیب خلیل وزیر انرژی الجزایر گفت: اگرچه آنچه که در نشست آینده کشورهای صادر کننده نفت درمسکو می گذرد به طور دقیق مشخص نیست اما آنچه که مسلم است اولویت این نشست تشکیل مجمع کشورهای صادر کننده گاز است.

در نشست کشورهای صادر کننده گاز که در ژوئن در مسکوی روسیه برگزار خواهد شد، کشورهای روسیه ،ایران، قطر، الجزایر، بولیوی، برونئی، مصر، گینه، اندونزی، مالزی، لیبی، عمان، ترینیداد و توباگو،ونزوئلا و ترکمنستان شرکت خواهند کرد.

به گزارش مهر، منشور این سازمان که در سال گذشته توسط ایران نوشته شده است، در ماه ژوئن در هفتمین اجلاس سران کشورهای صادر کننده نفت در مسکو بررسی و به تصویب خواهد رسید.