دستگاه سانسور پهلوی از داستان‌ پیامبران هم بیم داشت

* خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: چه مسائلی بعد از انقلاب موجب شد تا شاعران و نویسندگان بیشتری به نوشتن و سرودن رو بیاورند؟ پیش از انقلاب چه موانعی بر سر راه آنان بود؟

- محمود حکیمی: انقلاب اسلامی تاثیر زیادی بر جامعه ایران گذاشت. این در حالی است که پیش از این نظام پهلوی حتی به اسلام زدایی هم می پرداخت. در مجموع از زمانی که حکومت قاجاریه روی کار آمد و به مدت 150 سال حکومت کرد جامعه از لحاظ فرهنگی دچار عقب ماندگی زیادی شد. انقلاب مشروطیت تحولات بسیاری در کشور پدید آورد که یکی از آنها در زمینه ادبیات بود. می دانیم که یکی از مشروطه طلبان حاج میرزا حسن رشدیه بود. میرزا حسن خان رشدیه پایه گذار مدارس نوین در ایران بود و اعتقاد داشت که مدارس باید به تربیت دانش آموزان فرزانه و آشنا به حقوق انسانی بپردازند اما متاسفانه با روی کار آمدن حکومت رضاخانی تمام دستاوردهای نهضت مشروطه از بین رفت و بار دیگر ادبیات چاپلوسی رونق گرفت. موج سانسوری هم که در دوره رضاخانی پدید آمد این امر را تشدید کرد. به تعبیری دیگر بخشی از ادبیات در این عصر مانند عصر قاجاریه به شکل فرمایشی درآمد. اما بعد از سوم شهریور 1320 با سقوط دیکتاتوری رضاخان ادبیات بار دیگر دستخوش تحولات گسترده ای شد ولی پس از کودتای 28 مرداد بار دیگر سانسور شدید حاکم شد.

اما با پیروزی انقلاب اسلامی جو خاصی در ادبیات و مطبوعات پدید آمد. علاوه بر اینها فضایی هم برای ادبیات کودک و نوجوان شکل گرفت. رشد ادبیات دینی کودک و نوجوان که حکومت پهلوی از آن به شدت بیم داشت پس از انقلاب اسلامی که بسیار نیازمند الگوی پیامبران و زندگانی ائمه (ص) بود دچار تحول گردید. در این دوره از کتابهایی که با مضامین مذهبی منتشر می شد، استقبال به عمل آمد و به هر حال آرزوی هایی در این زمینه ایجاد شد.

در عصر پهلوی تعداد نویسندگانی که در زمینه ادبیات دینی کودک و نوجوان آثاری منتشر می کردند بسیار کم بودند. دستگاه سانسور دوران پهلوی، از نگارش داستانهایی برای کودکان و نوجوانان و از ترس ایجاد نهضت اسلامی جلوگیری می کرد. به همین دلیل مثلا آثاری که در آنها به مبارزات پیامبران الهی بر ضد حکومتهای استبدادی نمرود و فرعون اشاره می شد، سخت سانسور می شدند. خوشبختانه انقلاب اسلامی ایران موجب تحولات عظیمی در ادبیات دینی مخصوصا ادبیات دینی کودک و نوجوان شد. بسیاری از نویسندگان داستانهای جذاب و جالبی درباره حیات انبیای الهی و ائمه اطهار(ع) منتشر کرده اند. در این داستانها زندگانی پیامبران به عنوان الگو و نمونه برای کودکان و نوجوانان معرفی شده است.

* به نظر شما مهم ترین نیاز ادبیات دینی کودک و نوجوان ما چیست؟

- یکی از نیازهای ادبیات دینی کودک و نوجوان احتیاج مبرم به نقد است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی کمتر نشریه ای به نقد کتابهای کودک و نوجوان می پرداخت. خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب نشریاتی با هدف نقد و بررسی آثار منتشر شده راه اندازی شدند. البته باید توجه داشت که مهم ترین مولفه یک نقد ارزشمند آن است که به دور از حب و بغض و در نهایت انصاف نوشته شود. دیگر اینکه نویسنده ای که می خواهد به خلق اثر خوبی بپردازد - به خصوص در زمینه نگارش زندگی انبیاء (ص) - می بایست در درجه اول از اسرائیلیات آگاهی داشته باشد. خوشبختانه در سالهای اخیر در نشریاتی که حوزه علمیه قم منتشر می کند و کتابهایی که چاپ می شود به مسئله اسرائیلیات توجه بسیاری شده و نویسندگانی که در زمینه داستانهای پیامبران می نویسند، می توانند با مراجعه به این آثار ارزشمند، از زندگانی واقعی انبیاء آگاه شده و داستانهایی جذاب برای کودکان و نوجوانان خلق کنند. به اعتقاد من باید برای آموزش و تربیت نویسندگان دینی، دانشکده ای تاسیس شود تا نویسندگان از آموزش کافی در این زمینه برخوردار شوند.

* اما ادبیات انقلابی و دینی ما در حوزه کودک طی سالهای اخیر کمرنگ شده است. این مسئله را قبول دارید؟

- باید بگویم با وجود امکاناتی که به واسطه سازمانهایی چون حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی به وجود آمد، ادبیات کودک و نوجوان پیشرفتهای زیادی کرده است. حتی بر خلاف نظر دیگران من این حوزه را ضعیف ارزیابی نمی کنم. اما واقعیت این است که آن شور و اشتیاق سالهای نخست انقلاب نسبت به کتابخوانی کاهش یافته است. دیگر به اقتضای تحولات زمانه لوحهای فشرده و فیلمهای گوناگون و اصولا فناوری جدید جایگزین کتاب شد. در ادبیات کودک جای تاسف است که حتی برخی معلمان ما هم کتابخوان نیستند. مسلما وقتی این قشر از کتابخوانی بی بهره باشند نمی توانند نسل کتابخوانی تربیت کنند. به نظرم آموزش و پرورش باید کلاسهای مخصوصی بگذارد تا دانش آموزان و معلمان را با شیوه کتابخوانی آشنا کند. ضمنا نهادها یا ارگانهای مهمی که برنامه هایشان تاثیر فراوان بر کودکان و نوجوانان دارد آنچنان که باید به کتابخوانی و یا نقد کتاب نمی پردازند. به عنوان مثال از صدا و سیما انتظار می رود که بخشی از برنامه های خود را به فواید کتابخوانی اختصاص دهند. آموزش و پرورش هم می تواند در تشویق دانش آموزان به کتابخوانی و آشنا شدن آنان به نقد و بررسی کتاب بسیار موثر باشد. البته در صورتی که معلمان خود با ادبیات کودک و نوجوان آشنا بوده و به آن اشراف داشته باشند و این امر مهم جز با مطالعه کتاب محقق نمی شود. ما گنجینه های اصیلی مثل مولوی، حافظ، سنایی و... داریم. چرا باید نسبت به این ذخایر معنوی بی توجه باشیم؟ می توانیم کودکان و نوجوانان را به این سمت سوق دهیم و داستانهایی از مولوی و عطار و سنایی و... انتخاب کرده و آنها را به زبان ساده برای کودکان و نوجوانان منتشر کنیم.

* از کارهایی که خودتان اخیرا در زمینه ادبیات دینی کودک و نوجوان انجام داده اید، بگوئید.

- کتاب ادبیات دینی کودک و نوجوان که با همکاری مهدی کاموس تالیف کرده بودم در سال 1382 در سه جلد منتشر شد. در این کتاب به رشته های گوناگون ادبیات کودک و نوجوان پرداختیم. فصل دوازدهم این اثر به آسیب شناسی ادبیات کودک و نوجوان اختصاص یافته و در این فصل ما به تفصیل به این موضوع پرداخته ایم که داستانهای دینی و عرفانی ویژه کودک و نوجوان باید با دقت فراوانی تالیف و تدوین شود و نویسنده ای که وارد این قلمرو می گردد گذشته از آشنایی با روان شناسی کودک و نوجوان می بایست با فرهنگ قرآنی، تاریخ ادیان، تاریخ اسلام و تاریخ ایران آشنا باشد؛ گذشته از آن آشنایی با واژگان پایه و شیوه ساده نویسی بسیار ضروری است.