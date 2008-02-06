ریاست دکتر فرهاد رهبر در دانشگاه تهران قطعی شد

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: با توجه به اینکه دانشگاه تهران دانشگاه مادر کشور است و از اهمیت بسزایی نیز برخوردار است انتصاب شخصی توانمند و با سابقه مدیریتی قابل توجه برای ریاست این دانشگاه ضروری به نظر می رسید.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه دکتر فرهاد رهبر از سوابق مدیریت قابل توجهی برخوردار بوده و معاونت ریاست جمهوری را نیز بر عهده داشته است به عنوان سی و یکمین رئیس دانشگاه تهران منصوب شد.

فرهاد رهبر روز شنبه 20 بهمن ماه در مراسمی در دانشگاه تهران به عنوان رئیس دانشگاه تهران معرفی و از تلاشهای آیت الله عمید زنجانی تقدیر می شود.

آیت الله عمید زنجانی پس از دکتر رضا فرجی دانا در آذر 1384 به ریاست دانشگاه تهران منصوب شده بود.

دکتر علی اصغر حکمت، دکتر اسمعیل مرآت، دکتر عیسی صدیق علم، سید محمد تدین، دکتر مصطفی عدل، دکتر علی اکبر سیاسی، دکتر منوچهر اقبال، دکتر احمد فرهاد معتمد، دکتر جهانشاه صالح، دکتر فضل الله رضا، دکتر علی نقی عالیخانی، دکتر هوشنگ نهاوندی، دکتر احمد هوشنگ شریفی، دکتر قاسم معتمدی، دکتر عبد الله شیبانی، دکتر محمد ملکی، دکتر حسن عارفی، دکتر علی مهدی زاده شهری، دکتر ابوالقاسم گرجی، دکتر عباس شیبانی، دکتر بهمن یزدی صمدی، دکتر محمد فرهادی، مهندس اسماعیل اوینی، دکتر حسین فروتن، دکتر محمد رحیمیان، دکتر غلامعلی افروز، دکتر محمد رضا عارف،دکتر سید منصور خلیلی عراقی، دکتر رضا فرجی دانا و آیت الله عباسعلی عمید زنجانی رؤسای پیشین دانشگاه تهران هستند.