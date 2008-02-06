امکان انتقال پرونده ترور حریری از مرحله تحقیقات به دادستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"نیکلا میشل" خاطرنشان کرد: دانیل بلمار رئیس کنونی تیم تحقیق درباره ترور حریری که ماموریت دادستانی کل دادگاه رسیدگی به ترور حریری نیز به وی واگذار شده است؛ در حال حاضر در حال فراهم کردن زمینه این انتقال است.

وی تصریح کرد: تمدید (ماموریت) تیم تحقیق در اواسط ژوئن ضروری نیست و بلمار می تواند ماموریت دادستانی را آغاز و در صورت نیاز به تحقیقات خویش درباره ترورحریری نیز ادامه دهد.

میشل درباره تاخیر در ایجاد دادگاه بین المللی ویژه ترور حریری گفت : دبیرخانه سازمان ملل متحد دستاوردهای بسیاری در زمینه ایجاد این دادگاه طی شش ماه کسب کرده و بر تمام موانع اصلی در این رابطه غلبه کرده است.

میشل افزود: ما عناصر اصلی را در اختیار داریم. کشور میزبان (هلند) برای تشکیل این دادگاه، ساختمان دادگاه، دادستان، قضات و پول از جمله وسائلی هستند که ما را به ایجاد دادگاه برای بررسی ترور حریری نزدیک می کند.

به گفته وی، قضات این دادگاه به طور رسمی انتخاب نشده اند، زیرا پیش از آغاز رسمی کار دادگاه، نیازی به معرفی قضات نیست.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد درامورحقوقی در ادامه گفت: کشوری که با تحویل افراد مظنون به دادگاه مخالفت می کند باید بداند که این افراد به طورغیابی محاکمه خواهند شد. وی در عین حال افزود: سوریه تنها کشوری است که با تحویل شهروندانش (افراد متهم به دست داشتن در ترور حریری) به دادگاه مخالفت می کند.

رفیق حریری درفوریه 2005 ( بهمن 83) درپی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در مرکز بیروت به همراه بیش از20 تن دیگر کشته شد.