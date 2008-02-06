رفع آلودگی نفتی جنوب تهران نیازمند برنامه فرابخشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر معصومه ابتکار در جریان بیست و ششمین نشست که به بررسی راهکارهای پاکسازی آلودگی های نفتی از آب و خاک اختصاص داشت ، گفت: سالهاست از طرف دولت و بخش های اجرایی ذیربط از جمله وزارت نفت و سازمان محیط زیست و شهرداری منطقه 20، تلاش هایی جهت رفع آلودگی آب و خاک حوزه جنوبی تهران از مواد نفتی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: با توجه به گستردگی موضوع، پیگیری های مستمر چه از سوی دستگاه حاکمیتی و چه دستگاه قانون گذاری (مجلس) نیاز است.

ابتکار با تاکید بر اینکه آلودگی نفتی جنوب تهران را باید جدی گرفت، گفت: برای رفع این معضلات باید نگاه فرابخشی و جامع داشته باشیم. وزارت نفت، سازمان محیط زیست، شرکت آب و فاضلاب و شهر تهران، شورای شهر، رسانه ها و ... در کنار یکدیگر برای پاکسازی محیط زیست، آب و خاک تلاش کنند.

عضو کمیسیون توسعه و عمران شهری شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه بخشی از آلودگی آب شرب تهران که از رودخانه های کرج و جاجرود تامین می شود، به ساخت و سازهای کنار رودخانه ها بر می گردد، افزود: متاسفانه طی سال های متمادی و به دلیل نبود پشتوانه های قضایی ساخت و سازهایی از قبیل ویلا و رستوران سازی در کنار رودخانه ها رونق گرفته است.

وی گفت: بخشی از این ساخت و سازها به سیاست های دستگاه های قضایی بر می گردد، اگر پشتیبانی آنها نباشد برای مقابله با آنها کار به جایی نمی رسد. البته با نظارت و مراقبت جدی امور آب، نگرانی برای آلودگی آب شرب در حال حاضر اصلا وجود ندارد.

دکتر جلیل زاده مدیر امور نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب و آزمایشگاه های شرکت آب و فاضلاب شهر تهران با اشاره به چگونگی آلوده شده آب رودخانه ها به مواد نفتی، گفت: بیشترین مشکل در این بخش مربوط به ویلاسازی های انجام شده بعد از سد کرج است.

وی تصریح کرد: بسیاری از ویلا سازی ها، رستوران ها و دامپروری ها در حریم رودخانه صورت گرفته که چون فاقد سیستم فاضلاب و سیستم گرمایی مناسب هستند، فاضلاب ها و مواد نفتی ذخیره شده در مخزن های غیر استاندارد مستقیما وارد رودخانه می شود.

جلیل زاده در ادامه افزود: مخازن نفت و گازوئیل برخی از ویلاهای اطراف رودخانه تعبیه شده است در صورت نشست یکی از این مخازن بیش از ده روز زمان لازم است تا معضل حل شود.

وی خاطر نشان کرد: ساخت و سازهای کنار رودخانه ها اخیرا قانونی است که مراجع قضایی باید برای حل آن چاره ای بیاندیشند و اگر قانونی است، سیستم فاضلاب و مخازن ذخیره مواد سوختی آنها باید بر اساس قوانین شهرسازی استاندارد سازی شود.

همچنین دکتر عامری ناظری پروژه های زیست محیطی پالایشگاه تهران از دانشکده امیر کبیر با اشاره به آلودگی زمین های اطراف پالایشگاه تهران به مواد نفتی گفت: خوشبختانه با مشارکت پژوهشکده محیط زیست دانشگاه امیر کبیر و پالایشگاه تهران، طرح پاکسازی آب و خاک اطراف پالایشگاه در حال تدوین است.

وی گفت: حدود 300 حلقه چاه حفر شده است که توسط دستگاه های تصفیه کننده قوی، آب چاه ها تصفیه می شود.

عامری خاطر نشان کرد: تا زمانی که خاک های آلوده داریم، آب هم آلوده است. البته برای رفع آلودگی خاک نیز تکنولوژی آن موجود است.

از سوی دیگر مهندس متاجی مدیر عامل شرکت پخش و پالایش وزارت نفت و مدیر عامل پالایشگاه تهران در خصوص مدت زمان لازم جهت پاکسازی خاک های جنوبی شهر تهران گفت: محوطه آلوده به مواد نفتی در شهر ری حدود 36 کیلومتر است که شناسایی شده است. روش پاکسازی آن نیز طراحی و در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: پس از شناسایی و جمع آوری آلودگی روی سطح آب ها، کار پاکسازی خاک نیز انجام می شود.

متاجی خاطر نشان کرد: متاسفانه خاک های جنوب شهر به دلیل آبرفتی و شن ماسه ای بودن، نفوذ پذیری بیشتری دارند و سرعت حرکت و جذب مواد نفتی در این بخش به مراتب بیشتر است.

وی گفت: آلودگی با این وسعت در دنیا بی سابقه است که حداقل 3 سال زمان لازم داریم تا منطقه آلوده شده از آلودگی پاک شود.