"سبز کوچک" با حس نوستالژیک کارگردان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی فیلم "سبز کوچک" با حضور غلامرضا رمضانی، بیژن میرباقری، آنتونیا شرکاء، شهرام متولیباشی و ندا میقانی امروز چهارشنبه در سینما صحرا برگزار شد.
در ابتدای این نشست رمضانی با اشاره به اکران نشدن "قفلساز" فیلم قبلی خود گفت: "این فیلم پارسال در جشنواره فجر به نمایش درآمد. یک سال درگیر اکران آن بودم که متاسفانه موفق نشدم. هیچ سینمایی حاضر نشد فیلم "قفل ساز" را به نمایش بگذارد و تمام زحمات من از بین رفت."
وی درباره فیلم "سبز کوچک" گفت: "به همه چیزهایی که در این فیلم وجود دارد حسی نوستالژیک دارم و هنگام ساخت آن در بیشتر مواقع از احساسم پیروی میکردم. میخواستم در این فیلم روی بغضهایی انگشت بگذارم که در آینده به عقدههای بزرگ تبدیل میشود. ما در جامعه همیشه از ظلمهای کوچک چشمپوشی میکنیم."
اصلانی فیلمبردار این پروژه نیز در ادامه درباره همکاری خود با رمضانی گفت: "این فیلم به نوعی اولین کار جدی من در حوزه کودک است. کار کردن در کنار رمضانی و کنار آمدن با حساسیتهای خاص او به شرایط خاص نیاز داشت و امیدوارم توانسته باشم از پس کار بربیایم. من در واقع خودم را در این کار تست کردم. یکی از رویاهای من این است که روزی در ایران فیلمم را با تصویر و صدای درست ببینم."
میرباقری تدوینگر فیلم "سبز کوچک" نیز گفت: "به اعتقاد من فیلم روی میز تدوین ساخته میشود، اما کار کردن با رمضانی دلنشین است، چرا که در بعد فنی تکلیف او با خیلی چیزها مشخص است و هرچند الگوهای اجرایی جدید برای این کار داشتم، او در نهایت حرف خودش را به کرسی مینشاند."
رمضانی با اشاره به برخورد مطبوعات با فیلمهای فرهنگی گفت: "فیلم من اگر در رده فیلمهای فرهنگی قرار نمیگیرد، تکلیف آن را روشن کنند. به فیلمهای فرهنگی باید به طور مساوی نگاه کرد. برخی مطبوعات قبل از شروع جشنواره فیلمها را بدون اینکه دیده باشند معرفی و به مخاطب این طور دیکته میکنند که انگار جز فیلمهایی که آنها میگویند فیلم دیگری وجود ندارد، در صورتی که فیلمهای فرهنگی کم نیستند و باید به همه آنها توجه شود."
میقانی طراح گریم این فیلم درباره کار خود گفت: "در انتخاب شخصیت کودک فیلم حساسیت بسیار وجود داشت و تستهای مختلف از کودکان شهر اراک گرفته شد. بازیگری که در نهایت انتخاب شد دارای چهره مناسب و همان احساسی بود که برای ایفای نقش لازم بود و فیلم در صحنههای مختلف به گریم های مختلف نیاز داشت."
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