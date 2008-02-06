  1. استانها
  2. تهران
۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۳۰

حمایت حوزه هنری گیلان از نمایش های خیابانی

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان گیلان گفت: این مرکز از نمایش های خیابانی که قابلیت اجرا داشته باشند، حمایت می کند.

محمد پور جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: نمایشنامه نویسان و کارگردانان تئاتر استان می توانند طرحهای خود را با موضوعات آزاد، مشکلات و آسیب های اجتماعی مراسم و آیین های بومی، باورداشت های فولکور و طنز اجتماعی تا 25 بهمن به حوزه هنری ارسال کنند.

وی ادامه داد: این طرحها پس از بررسی، انتخاب می شوند و امکانات و تجهیزات در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

پور جعفری در پایان گفت: کارهای انتخابی به جشنواره سراسری تئاتر ماه معرفی خواهد شد. علاقمندان می توانند سه نسخه از طرح نمایشی یا نمایشنامه خود را تا روز یاد شده به حوزه هنری استان گیلان واقع در شهرستان رشت، خیابان بیستون، روبروی سه راه معلم ارسال کنند.

کد مطلب 634284

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها