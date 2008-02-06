حمایت حوزه هنری گیلان از نمایش های خیابانی

محمد پور جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: نمایشنامه نویسان و کارگردانان تئاتر استان می توانند طرحهای خود را با موضوعات آزاد، مشکلات و آسیب های اجتماعی مراسم و آیین های بومی، باورداشت های فولکور و طنز اجتماعی تا 25 بهمن به حوزه هنری ارسال کنند.

وی ادامه داد: این طرحها پس از بررسی، انتخاب می شوند و امکانات و تجهیزات در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

پور جعفری در پایان گفت: کارهای انتخابی به جشنواره سراسری تئاتر ماه معرفی خواهد شد. علاقمندان می توانند سه نسخه از طرح نمایشی یا نمایشنامه خود را تا روز یاد شده به حوزه هنری استان گیلان واقع در شهرستان رشت، خیابان بیستون، روبروی سه راه معلم ارسال کنند.