مشحون با نماینده فیبا آسیا تشکیل جلسه داد / شرایط میزبانی تهران و ماهشهر بررسی شد

به گزارش خبرنگارمهر، هاکوب خاجیریان دبیر کنفدراسیون بسکتبال آسیا (فیبا آسیا) و عضو هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) امروز در نشستی مشترک با محمود مشحون (رئیس فدراسیون بسکتبال) و همچنین نصرت الله جعفریان (دبیر فدراسیون بسکتبال) شرایط میزبانی های ایران برای برگزاری رقابت های قهرمانی جوانان آسیا (5 تا 15 شهریورسال 86) باشگاه های غرب آسیا (19 تا 24 اسفند) را بررسی کرد.

در این جلسه طرفین در مورد نحوه میزبانی و برگزاری بازی های جوانان آسیا و باشگاه های غرب آسیا به توافقات دوجانبه ای دست یافتند تا این رقابت ها درهنگام جریان متوجه مشکلی نشوند.

قرار بود هاکوب خاجیریان سفرکوتاهی هم به ماهشهر داشته باشد و آخرین وضعیت سالن شهرک بعثت ماهشهر را برای پذیرایی از تیم های باشگاهی غرب آسیا بررسی کند. اما وی که در سفرگذشته خود به ایران شرایط این شهرستان و سالن را برای برگزاری بازی های غرب آسیا سنجیده بود، به دلیل مشغله کاری و کمبود وقت از سفر دوباره به بندرامام صرف نظر کرد. با این وجود در خصوص برگزاری این رقابت ها مذاکرات شفاهی با مسئولان فدراسیون بسکتبال کشورمان داشت.

نصرت الله جعفریان دبیر فدراسیون بسکتبال در رابطه با این نشست گفت: در نتیجه بررسی های انجام شده هیچ مشکلی وجود نداشت. شرایط میزبانی را به خوبی می دانیم زیرا بارها پذیرای تیم های آسیایی درقالب دیدارهای مختلف آسیایی بوده ایم. در این جلسه هم فقط در مورد یک سری مسائل اجرایی هماهنگی های لازم را انجام دادیم.

جعفریان اظهارداشت: مسابقات باشگاه های غرب آسیا طبق برنامه قبلی در سالن شهرک بعثت ماهشهر برگزار خواهد شد. فقط امیدواریم مشکلاتی در جریان دیدارهای باشگاهی کشور مقابل صباباتری در این سالن ایجاد شده بود دوباره اتفاق نیفتد.