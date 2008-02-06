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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۴۳

کارخانه جوجه کشی "رام جوجه" در آستانه اشرفیه بهره برداری شد

رشت - خبرگزاری مهر: کارخانه جوجه کشی "رام جوجه" در روستای دهشال آستانه آشرفیه با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی ظهر چهارشنبه مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در آستانه اشرفیه، این کارخانه در هر دوره 21 روزه یک میلیون و 632 هزار عدد تخم ظرفیت تولید دارد و با راه اندازی این واحد تولیدی 25 نفر بطور مستقیم مشغول به کار خواهند شد.

معاون برنامه ریزی استاندار گیلان در این مراسم گفت: گیلان در تولید محصولات کشاورزی مانند، برنج، چای ، ابریشم، زیتون، بادام و فندق دارای رتبه در کشور است.

دکتر بهزاد ظهیری همچنین بیان داشت: اعتبارات بخش کشاورزی در سال جاری 44 درصد رشد داشته و خوشبختانه این اعتبارات در مسیر اهداف پیش بینی شده بخش کشاورزی هزینه شده است.

در حال حاضر12 کارخانه جوجه کشی با ظرفیت سالیانه 259 میلیون عدد تخم مرغ در گیلان فعالیت دارد.

کد مطلب 634290

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