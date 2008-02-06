احمد شمس دبیراجرایی خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: از هر استان 2 نفر به عنوان نمایندگان خانه احزاب و به منظور استقرار در میزهای احزاب در ستادهای انتخاباتی استانی برگزیده شده اند.

وی با بیان اینکه تا کنون کار میز احزاب در ستاد انتخابات کشور خوب پیش رفته است، گفت: پس از معرفی این 60 نفر، آنان هم در میزهای احزاب استان ها مستقر خواهند شد.

گفتنی است، رئیس میز احزاب علی ‌اکبر مرتضوی کیاسری، نایب رئیس اول سیداحمد شمس و نایب رئیس دوم حمید قزوینی است که به همراه تعدادی دیگر از نمایندگان احزاب از اول بهمن ماه در ستاد انتخابات کشور مستقر شده اند.