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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۲۷

شمس در گفتگو با مهر:

مسئولان میز احزاب استان‌ها هفته آینده مستقر می‌شوند

مسئولان میز احزاب استان‌ها هفته آینده مستقر می‌شوند

دبیراجرایی خانه احزاب از استقرار نمایندگان خانه احزاب ظرف چند روز آینده در میزهای احزاب استانی و معرفی آنان به وزارت کشور خبر داد.

احمد شمس دبیراجرایی خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: از هر استان 2 نفر به عنوان نمایندگان خانه احزاب و به منظور استقرار در میزهای احزاب در ستادهای انتخاباتی استانی برگزیده شده اند.

وی با بیان اینکه تا کنون کار میز احزاب در ستاد انتخابات کشور خوب پیش رفته است، گفت: پس از معرفی این 60 نفر، آنان هم در میزهای احزاب استان ها مستقر خواهند شد.

گفتنی است، رئیس میز احزاب علی ‌اکبر مرتضوی کیاسری، نایب رئیس اول سیداحمد شمس و نایب رئیس دوم حمید قزوینی است که به همراه تعدادی دیگر از نمایندگان احزاب از اول بهمن ماه در ستاد انتخابات کشور مستقر شده اند. 

کد مطلب 634293

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