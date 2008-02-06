اخبار کوتاه از حوزه هنری استانها

- برای جلوگیری از ترویج بدعت در سوگواریها نرم افزارهای عاشورایی در گرگان تولید شد، این نرم افزارهای دینی برای شناساندن فرهنگ صحیح عاشورا و جلوگیری از ورود بدعت به عزاداریهای ایام محرم و پرهیز از ترویج خرافات و انحرافات در شعرهای عاشورایی تولید شده است. دراین نرم افزارها که روی لوح فشرده منتشرشده است، شاعرانی همچون حمید رضا شکارسری، محمد زمان گلدسته، حسین عبدی، حسنعلی بای، رحیم لیوانی و مرضیه ملیکان به شعر خوانی پرداختند. علاقمندان برای تهیه این نرم افزار می توانند به حوزه هنری استان گلستان واقع در گرگان، خیابان لشگر، فردوسی نهم مراجعه کنند.

- نمایشگاه نگارگری " ارمن دانقیان " از هنرمندان کشور ارمنستان تا پایان بهمن در خانه هنرمندان اصفهان دایر است. مراسم افتتاحیه نمایشگاه آرمن دانقیان با حضور" بابگن چاریان " اسقف ارامنه اصفهان و "سورن گاسپاریان "رایزن فرهنگی کشور ارمنستان در ایران افتتاح شد. آثار دانقیان متاثر از هنر نگارگری ایرانی است با این تفاوت که وی هیچگاه در ایران نبوده و نمایشگاه خود گواه ارتباط دو سویه فرهنگی بین ایران و ارمنستان است.دانقیان با مطالعه هنر نگارگری و سنتی مدرن قرون میانه ارمنی و تاثیر هنرمندان آن دوره دستاورهای هنر سنتی را با هنر معاصر تلفیق کرده و در ادامه با آشنایی با هنر و شرق به ویژه هنر ایرانی، اسلوب شخصی ابداع کرده است که منتخبین هنری ارمنستان به آن نگارگری مدرن نام داده اند.ساعت بازدید از نمایشگاه 9 تا 12 و 15 تا 19 است . این نمایشگاه به کوشش حوزه هنری و با همکاری سفارت جمهوری ارمنستان در ایران برگزار شده است.