اخبار کوتاه از حوزه هنری استانها

- برای جلوگیری از ترویج بدعت در سوگواریها نرم افزارهای عاشورایی در گرگان تولید شد، این نرم افزارهای دینی برای شناساندن فرهنگ صحیح عاشورا و جلوگیری از ورود بدعت به عزاداریهای ایام محرم و پرهیز از ترویج خرافات و انحرافات در شعرهای عاشورایی تولید شده است. دراین نرم افزارها که روی لوح فشرده منتشرشده است، شاعرانی همچون حمید رضا شکارسری، محمد زمان گلدسته، حسین عبدی، حسنعلی بای، رحیم لیوانی و مرضیه ملیکان به شعر خوانی پرداختند. علاقمندان برای تهیه این نرم افزار می توانند به حوزه هنری استان گلستان واقع در گرگان، خیابان لشگر، فردوسی نهم مراجعه کنند.
- نمایشگاه نگارگری " ارمن دانقیان " از هنرمندان کشور ارمنستان تا پایان بهمن در خانه هنرمندان اصفهان دایر است. مراسم افتتاحیه نمایشگاه آرمن دانقیان با حضور" بابگن چاریان " اسقف ارامنه اصفهان و "سورن گاسپاریان "رایزن فرهنگی کشور ارمنستان در ایران افتتاح شد. آثار دانقیان متاثر از هنر نگارگری ایرانی است با این تفاوت که وی هیچگاه در ایران نبوده و نمایشگاه خود گواه ارتباط دو سویه فرهنگی بین ایران و ارمنستان است.دانقیان با مطالعه هنر نگارگری و سنتی مدرن قرون میانه ارمنی و تاثیر هنرمندان آن دوره دستاورهای هنر سنتی را با هنر معاصر تلفیق کرده و در ادامه با آشنایی با هنر و شرق به ویژه هنر ایرانی، اسلوب شخصی ابداع کرده است که منتخبین هنری ارمنستان به آن نگارگری مدرن نام داده اند.ساعت بازدید از نمایشگاه 9 تا 12 و 15 تا 19 است . این نمایشگاه به کوشش حوزه هنری و با همکاری سفارت جمهوری ارمنستان در ایران برگزار شده است.
- نمایش "از اون بالا" به کارگردانی حمیدرضا کمیلی خواه در نخستین روز جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تالار محراب تهران روی صحنه می رود.این نمایش به قلم مهرداد خزیمه و کارگردانی حمیدرضا کمیلی خواه و بازی ناصر عاشوری روی صحنه می رود، این افراد هر یک جایزه اول را در رشته خود از جشنواره تئاتر منطقه ای فجر دریافت کرده اند.نمایش "از اون بالا" پس از اجرای 10 روزه در زاهدان و دریافت دو جایزه از جشنواره سراسری تئاتر میثاق، امروز در نخستین روز جشنواره بین المللی فجر در دو سانس 16 و 19 به نمایش گذاشته می شود."از اون بالا" به کوشش واحد نمایش حوزه هنری استان سیستان و بلوچستان به عنوان اثر برتر به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافته است.
نظر شما