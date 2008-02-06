به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "انعکاس" هم‌اکنون در مرحله میکس نهایی قرار دارد و به همین دلیل امروز و فردا در سینماهای آفریقا و بهمن که پیش از این اعلام شده بود به نمایش در‌نمی‌آید. این فیلم تا روز جمعه آماده می‌شود تا برای اولین بار در سینما فلسطین به روی پرده برود.



انعکاس" روایت زوجی جوان است که هر کدام بی اراده در معرض آزمون سخت اثبات وفاداری قرار می‌گیرند. آنها تنها دو را پیش رو دارند و انتخاب نهایی هر کدام انعکاسی را در زندگی مشترکشان رقم خواهد زد. کامبیز دیرباز، شهره قمر و بیتا سحرخیز از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

"انعکاس" بر اساس فیلمنامه محمدهادی کریمی به تهیه‌کنندگی سعید حاجی میری ساخته شده و آزیتا موگویی مدیر تولید، فرج حیدری مدیر فیلمبرداری، اصغر شاهوردی صداگذار، سیامک احصایی طراح صحنه و لباس و مهرداد کیانی طراح چهره‌پردازی این پروژه سینمایی هستند.