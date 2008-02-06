جشنواره کلمه توحید در اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در گرامیداشت ایام الله دهه فجر و در سالروز بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آثار خوشنویسان استانهای شمال غرب کشور در قالب جشنواره خوشنویسی "کلمه توحید" در مجتمع فرهنگی هنری فدک اردبیل برپا شده است.

در این نمایشگاه 84 اثر از 66 هنرمند استانهای آذربایجان شرقی، غربی، گیلان، زنجان و اردبیل در سبکهای مختلف به معرض نمایش گذاشته شده است.

به همین مناسبت نمایشگاه عکس نور عشق باهدف نمایش و تبیین نقش حضرت امام راحل در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی در مجتمع فرهنگی وهنری الغدیر شهرستان نیر گشایش یافته است.

عکسهای دوران نوجوانی، تبعید، بازگشت به وطن، انقلاب اسلامی و رحلت حضرت امام (ره) دراین نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این نمایشگاه تا 22 بهمن ماه دایر بوده و 72 قطعه عکس در آن به نمایش درآمده است.

همچنین نمایشگاه آثار نقاشی و گرافیک هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای دخترانه کوثر اردبیل در محل این هنرستان برپا شده است.