جشنواره فیلم فجر شیراز امروز با اکران شش فیلم پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در سانس اول سینما ایران فیلم خارجی "بابی" به کارگردانی امیلیو استیوز محصول سال 2006آمریکا، درسانس دوم فیلم "جعبه موسیقی" به کارگردانی فرزاد موتمن و سانس سوم نیز " آتش سبز" به کارگردانی محمد رضا اصلانی بر روی پرده می رود.

در سینما سعدی نیز در سانس اول فیلم خارجی "جلیقه" به کارگردانی جان میبری محصول مشترک سال 2005 آلمان و آمریکا، در سانس دوم فیلم خارجی" کابوس" به کارگردانی منان یاپو محصول سال 2006 آمریکا و در سانس سوم نیز فیلم "انتهای زمین" به کارگردانی ابوالفضل صفاری اکران می شود.

در سانس ساعت 18 و 30 دقیقه مجموعه تالار حافظ نیز فیلم " انتهای زمین " به نمایش گذاشته خواهد شد. ضمن اینکه سانسهای اول، دوم و سوم سینماهای سعدی و ایران به ترتیب درساعت های 16، 19و 21 خواهد بود.