دفتر پژو هشهاي فرهنگي خانه هنرمندان برنامه هاي تير ماه خود را اعلام كرد

به گزارش خبرنگار فرهنگي خبرگزاري مهرنشست "جنگ جهاني اول در فارس" با سخنراني منصوره اتحاديه در تاريخ دوم تيرماه از ساعت 19-17 ، نشست" شكل گيري انديشه شهر"با سخنراني كيان تاج بخش در تاريخ هشتم تيرماه از ساعت 20-18 و نشست" گلگشت ايران" باسخنراني ايرج افشار درتاريخ نهم تيرماه از ساعت 19-17 در محل خانه هنرمندان برپا مي شود .

گفتني است علاقمندان براي شركت در اين نشست ها مي توانند به خانه هنرمندان واقع درخيابان طالقاني ، بعد از ايرانشهر ، خيابان فرصت ، باغ هنرمراجعه كنند.

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