  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۳۱ خرداد ۱۳۸۲، ۱۲:۳۵

دفتر پژو هشهاي فرهنگي خانه هنرمندان برنامه هاي تير ماه خود را اعلام كرد

دفتر پژو هشهاي فرهنگي خانه هنرمندان برنامه هاي تير ماه خود را اعلام كرد

دفتر پژوهشهاي فرهنگي خانه هنرمندان در تيرماه سه نشست اختصاصي برگزار مي كند.

به گزارش خبرنگار فرهنگي خبرگزاري مهرنشست "جنگ جهاني اول در فارس" با سخنراني منصوره اتحاديه در تاريخ  دوم تيرماه از ساعت 19-17 ، نشست" شكل گيري انديشه شهر"با سخنراني كيان تاج بخش  در تاريخ هشتم تيرماه از ساعت  20-18 و نشست" گلگشت ايران" باسخنراني ايرج افشار درتاريخ نهم تيرماه از  ساعت 19-17 در محل خانه هنرمندان برپا مي شود .
گفتني است علاقمندان براي شركت در اين نشست ها مي توانند به  خانه هنرمندان واقع درخيابان طالقاني ، بعد از ايرانشهر ، خيابان فرصت ، باغ هنرمراجعه كنند. 
کد مطلب 6343

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها