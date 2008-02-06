به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم قرار بود روز سه‌شنبه در سینمای رسانه‌ها و سینماهای مردمی به نمایش در‌آید، اما به دلیل مشکلات فنی مربوط به صدای فیلم نمایش آن به تعویق افتاد.

"استشهادی برای خدا" امروز در سینما فلسطین و عصر جدید اکران می‌شود، هر چند تاریخ اکران آن در سینما صحرا هنوز مشخص نیست. پنجمین فیلم بلند امینی درباره مردی است که بعد از 20 سال به زادگاهش بازمی‌گردد تا همسر سابقش را پیدا کند و این سرآغاز اتفاقات بعدی است. جمشید هاشمپور، محسن تنابنده، احمد مهرانفر، سروناز مستوفی و هاله گرجی بازیگران فیلم هستند.

فیلمنامه "استشهادی برای خدا" را تنابنده و امینی نوشته‌اند و محمدرضا سکوت مدیر فیلمبرداری، سعید هاشمی مدیر تولید، بهزاد کزازی طراح صحنه و لباس و بابک شعاعی طراح چهره‌پردازی آن هستند. سعید حاجی‌میری با مشارکت سازمان سینمایی سبحان فیلم را تولید کرده‌اند.