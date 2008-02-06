تشدید بحران سیاسی در ایتالیا با انحلال پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جورجیو ناپولیتانو" عصر امروز دستور انحلال مجلس ایتالیا را با هدف برگزاری انتخابات و خارج کردن ایتالیا از بحران سیاسی موجود صادر کرد.

در همین رابطه رسانه های ایتالیا نیز از موافقت "رومانو پرودی" نخست وزیر مستعفی ایتالیا با انحلال مجلس خبر دادند.

بر همین اساس، انتخابات ایتالیا در بهار آینده برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، بحران سیاسی ایتالیا پس از آن رنگ جدی تری به خود گرفت که نمایندگان با تشکیل دولت انتقالی به رهبری "فرانکو مارینی" رئیس مجلس سنای این کشور مخالفت کردند.

این بحران سیاسی از ماه گذشته میلادی و به دنبال خروج حزب "اودئور" به رهبری "کلمنته ماستلا" از ائتلاف دولت آغاز شد و به دنبال آن نخست وزیر این کشور، اکثریت سنا را از دست داد و اکثریت در مجلس سنا به دست مخالفان رومانو پرودی افتاد.

بر همین اساس، به دنبال خودداری مجلس سنای ایتالیا از دادن رای اعتماد به "رومانو پرودی"، وی از مقام خود کناره گیری کرد.

نخست وزیر ایتالیا پس از آن از مقام خود کناره گیری کرد که مجلس سنای این کشور به دولت وی رای اعتماد نداد.161 نفر از اعضای مجلس سنای ایتالیا به دولت پرودی رای منفی دادند و در مقابل 156 نفر هم رای مثبت دادند.