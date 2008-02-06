ارمنستان به مرکز بین المللی غنی سازی اورانیوم می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ارمنستان،"ویکتور زوبکف" نخست وزیر روسیه در پایان مذاکرات خود با "سرژ سارکیسیان"همتای ارمنی خود، پیوستن ارمنستان به مرکزغنی سازی بین المللی در آنگارسک روسیه را رویدادی مهم توصیف کرد.



سرکیسیان نیز اظهار داشت : این سند شرایط لازم برای الحاق ارمنستان به رژیم منع تکثیر را مهیا می کند.

"سرگئی کرینکو" مدیرکل آژانس انرژی اتمی روسیه موسوم به "روس اتم" نیز که در این مذاکرات حضور داشت، به خبرنگاران گفت : طرفین همکاری در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی و از جمله جستجوی معادن اورانیوم در ارمنستان را بررسی کردند.

مدیرکل آژانس انرژی اتمی روسیه همچنین اطلاع داد که مسکو در مناقصه ساخت نیروگاه اتمی جدید درارمنستان شرکت خواهد کرد که پیش بینی می شود ساخت آن در سالهای 2010- 2011 آغاز شود.

کرینکو افزود: هزینه ساخت نیروگاه حدود یک میلیارد دلار برآورد می شود و روسیه شانس خوبی برای پیروزی در این مناقصه دارد.

طرح ایجاد یک مرکز غنی سازی بین المللی ابتدا از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارائه شد و پس از آن، این پیشنهاد در آژانس بین المللی انرژی اتمی به بحث گذاشته شد و سرانجام شهر آنگارسک (استان ایرکوتسک) واقع در پنج هزار و 100 کیلومتری مسکو در سیبری به عنوان مکانی برای تاسیس این مرکز در نظر گرفته شد که در نهایت در ماه مه سال 2007 توسط روسیه و قزاقستان تاسیس شد.