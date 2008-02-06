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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۴۹

فرماندار تبریز:

همراهی زنان پایه های انقلاب را تشکیل داد

تبریز - خبرگزاری مهر: فرماندار تبریز گفت: همراهی زنان با مردان، پایه های بروز انقلاب اسلامی را تشکیل داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ، محمد علی ذبیحیان ، ظهر امروز در دبیرستان دخترانه رقیه (س) تبریز افزود : اگر زنان غیور میهن اسلامی همدوش مردان این سرزمین نبودند ، ریشه های انقلاب شکل نمی گرفت.

وی بر تاثیر انکارناپذیر زنان در پیروزی انقلاب تاکید کرد و گفت: حضرت امام (ره) نیز با تاکید بر نقش و تاثیر زنان در مبارزات مردمی ،‌ جایگاه ویژه ای برای این قشر از جامعه قایل بودند.

ذبیحیان خاطرنشان کرد: بی تردید ایده آل‌ترین شیوه فکری در ارتباط با زنان و دختران از افکار امام خمینی (ره) جریان یافته است.

وی تصریح کرد : بررسی دیدگاه‌های بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و نیز منویات مقام معظم رهبری در تبیین الگوی زن مسلمان و توصیف وضعیت اجتماعی و فرهنگی سال‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی ، نقش زنان و دختران مسلمان این مرز و بوم را در دهه های اخیر آشکار می کند.

وی نسل جوان را صاحبان و حافظان انقلاب عنوان کرد و افزود : بدون تردید ، انقلاب اسلامی با ارتقای شخصیت و جایگاه اجتماعی زنان و دختران ، موجب تعالی این قشر از جامعه در ایران شد.

کد مطلب 634311

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