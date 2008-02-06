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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۲۹

طاهرنژاد در گفتگو با مهر:

کارگزاران با تمام توان در انتخابات حاضر می شود / کسی از خانه خود قهر نمی کند

کارگزاران با تمام توان در انتخابات حاضر می شود / کسی از خانه خود قهر نمی کند

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی اعلام کرد: بر خلاف برخی خبرها مبنی بر احتمال کناره‌گیری اصلاح طلبان از انتخابات مجلس هشتم، این حزب قصد ندارد از انتخابات کناره گیری کند.

ید الله طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهارداشت: حزب کارگزاران سازندگی نه تنها برای کناره گیری از انتخابات مجلس هشتم هیچ برنامه ای ندارد بلکه تلاش خواهد کرد که در کنار ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با تمام توان در انتخابات حضور یابد و لیست دست و پا شکسته ای از لحاظ تعداد حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی ارائه کند.

وی کناره گیری از انتخابات را تصمیمی نادرست خواند و تصریح کرد: هیچ کس از خانه خودش قهر نمی کند ، بالاخره بخشی از انقلاب ثمره تلاش اصلاح طلبان بوده و ما باید آن را همچنان دنبال کرده تا به سر منزل مقصود برسانیم.

طاهر نژاد خاطر نشان کرد: حزب کارگزاران سازندگی همچون حزب اعتماد ملی حضور فعال و قدرتمند در انتخابات خواهد داشت و تمام تلاش خود را برای حضور در 22 حوزه ای که برخی نامزدهای اصلاح طلب در آن باقی مانده اند به کار خواهیم بست تا آنها به مجلس راه یابند.

کد مطلب 634312

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