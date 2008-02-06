دانش آموزان مبتکر و مخترع بسیجی خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر واحد سازمان بسیج دانش آموزی خراسان جنوبی، ظهر امروز در این مراسم با بیان اینکه دو هزار و 35 دانش آموز ممتاز و مبتکر بسیجی در این استان شناسایی شده اند افزود: از این تعداد 200 نفر به جشنواره استانی راه پیدا کرده اند.

سرهنگ محمدرضا صداقت برگزیدگان کشوری این جشنواره را 10 نفر اعلام و خاطرنشان کرد: این جشنواره در راستای تقویت انگیزه های علم جویی و پرورش بسیجیان مستعد برای حضور در جنبش نرم افزاری و تولید علم آینده جامعه اسلامی برگزار شده است.

وی شناسایی و تقدیر از دانش آمزان ممتاز و مخترع، الگو برداری از دانش آموزان موفق بسیجی در عرصه دهای علمی، شناخت زمینه های جذب مساعدت ها و اجرای طرحهای حمایتی از دانش آموزان مخترع و پژوهشگر و ایجاد شرایطی برای ارائه توانایی های بسیج دانش آموزی در ارتقاء سطح علمی را از جمله اهداف این جشنواره برشمرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز در ادامه این مراسم، بزرگترین وظیفه بسیجیان جوان را حرکت در جهت کسب علم و دانش و اختراعات دانست و اظهار داشت: حرکت و تلاش بسیجیان باید در راستای جبران عقب ماندگی کشور و الگو بودن ایران برای جامعه جهانی باشد.

عیسی فرهادی با بیان اینکه جوانان و مبتکران کشور باید برنامه ها و اهداف ترسیم شده در چشم انداز 20 ساله و 50 ساله نظام کشور را مد نظر قرار دهند، تصریح کرد: راه رسیدن به این اهداف تنها از طریق علم و دانش محقق می شود.

وی بزرگترین تهدید کننده آسیب امروز انقلاب اسلامی را فقدان علم و دانش عنوان کرد و یادآور شد: این آسیبها نیازمند شناسایی است و نباید بگذاریم استکبار جهانی با در دست داشتن آن بر جوانان و کشور ما غلبه پیدا کند.