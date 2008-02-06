نخستین همایش هیئت ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله افشار - معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی - کاربردی افزود: این همایش با اهدافی چون تاکید دانشگاه بر مقوله ارتقاء سطح کیفیت آموزشی مراکز با توجه به جایگاه حساس و مهم هیئت ممیزه در ممیزی کردن صحیح مدرسان علمی - کاربردی، تبادل نظر علمی بین اعضای هیئت ممیزه و کمیسیون های آن با سایر کمیته های علمی - تخصصی و کمیته های منتخب هیئت ممیزه دانشگاه برگزار می شود.

وی یادآور شد: ایجاد وحدت رویه کاری بین همه کمیسیون ها در خصوص نحوه بررسی صلاحیت علمی متقاضیان تدریس در نظام علمی - کاربردی، آشنایی کامل اعضای کمیته های منتخب استانی هیئت ممیزه از آخرین ضوابط، دستورالعمل ها، فرم ها و آیین نامه ها و ارج نهادن دانشگاه به خدمات اعضای هیئت ممیزه از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

افشار خاطرنشان کرد: هیئت ممیزه دانشگاه جامع علمی - کاربردی در سال 84 با ترکیبی از 15 نفر از صاحب نظران علمی - کاربردی در مرتبه استادی و دانشیاری تشکیل شد.

وی افزود: هیئت ممیزه دانشگاه دارای 6 کمیسیون تخصصی، 38 کمیته علمی تخصصی، 27 کمیته منتخب استانی و یک کمیته منتخب مرکزی است و تاکنون 31 جلسه هیئت ممیزه و حدود 8 هزار ساعت کار عملی صورت گرفته است.