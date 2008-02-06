اصغر زواره ای در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در همدان افزود: این فیلمها با مساعدت استاندار از هجدهم تا بیست و چهارم بهمن در سینما قدس همدان روی پرده می‌روند.

زواره ای اضافه کرد: برای اکران این فیلمها سانس‌های ساعت ‪ ۱۸، ۱۶‬و ۲۰‬در روزهای مورد اشاره در نظر گرفته شده است.



وی تصریح کرد: بلیت فروشی این فیلم ها به صورت همزمان در سینما قدس همدان صورت می گیرد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان یاد آور شد: فیلم های "همیشه پای یک زن در میان است"، "به همین سادگی"، "حس پنهان"، "جعبه موسیقی"، "انتهای زمین"، "آتش سبز "و "باد در علفزارها می پیچد" فیلم هایی است که اکران خواهد شد.