به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، هیئت داوران این جشنواره متشکل از محمدرضا بایرامی، وحید آقاکرمی و رضا کهولی با تصریح این نکته که هدف عمده جشنواره داستانهای علمی تخیلی، ترسیم آینده از لابلای نوشته‌های سرشار از تخیل نویسندگان بوده است، آرای خود را به این شرح اعلام کردند:

نفر اول زهرا واحدی، نویسنده داستان «تراشه» از اهر، نفر دوم پروین برهان با داستان «کپسول خودم» از اصفهان و نفر سوم یعقوب مینایی حسین داجیلو با داستان «راز ارغوان» از تبریز.

هیئت داوران همچنین «روباتها عاشق می شوند؟» نوشته محمد گلی از مشهد، «فوتبال فضایی» نوشته رضا قوتی از مشهد، «ننه مَرد» نوشته مجید راستی از تبریز، «المحجوب» نوشته فرشید فرهمندنیا از شیراز، «پرورشگاه» نوشته زهره سبحانی از سنندج، «مرگ سرخ» نوشته مائده علی بیگی از اصفهان و «مردان ماه» نوشته ریحانه ترکمان از قزوین را نیز شایسته تقدیر دانستند.

جایزه ویژه هیئت داوران این جشنواره به «‌داستانی درباره فضا» نوشته رضا خندان، دانش‌آموز کلاس اول ابتدایی از مشهد تعلق گرفت.

حوزه هنری آذربایجان شرقی و اتاق فکر مرکز نخبگان غرب کشور در طراحی و اجرای این جشنواره همکار بوده‌اند.