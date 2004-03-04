تنها راه توقف حملات در عراق برگزاري انتخابات است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت محيط ايگور ايوانف وزير امور خارجه روسيه امروز پس از ديدار با آنا پالاسيوهمتاي اسپانيايي خود در مادريد در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك با اشاره به حوادث كربلا و كاظمين تاكيد كرد : تنها راه توقف چنين حملاتي برگزاري انتخابات و انتقال حاكميت به عراقيها مي باشد .

وي گفت : نيروهايي در درون و بيرون عراق وجود دارند كه تلاش دارند اوضاع اين كشور را آشفته كنند و اين كشور به هدفي براي خشونت جهاني تبديل شده است .

از سوي ديگر آنا پالاسيو وزير دفاع اسپانيا نيز گفت : حوادث اخير كربلا و كاظمين ثبات عراق را نشانه رفته بود و اين حوادث از حادثه نجف خطرناكتر بود .

وي در ادامه خواستار افزايش فعاليت و اقدامات امنيتي براي جلوگيري از وقوع چنين حوادثي و انتشار خشونت در عراق شد .