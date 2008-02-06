4500 بازرسی در هر روز صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در راستای تشدید نظارت بر بازار و کنترل دقیق عملکرد واحدهای اقتصادی، بازرسان سازمانهای بازرگانی سراسر کشور طی هفته منتهی به چهارم بهمن ماه در هر روز بیش از 4 هزار و 500 واحد اقتصادی را مورد بازرسی قرار داده اند.

این درحالی است که در طی همین مدت 32 هزا رو 27 بنگاه اقتصادی مورد بازرسی قرار گرفته از این میان تعداد 2 هزار و 535 واحد متخلف به اتهام گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب معتبر، کم فروشی و تقلب با تشکیل پرونده تخلف جداگانه جمعا به ارزش کل 5 میلیارد و 565 میلیون و 913 هزار و 646 ریال به شعب تعزیرات حکومتی و هیئت های رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی شدند.

طی هفته مذکور 3 هزار و 421 مورد گزارش مردمی نیز دریافت و رسیدگی شده است.

