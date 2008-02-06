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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۰۲

توسط بازرسان سازمان حمایت؛

4500 بازرسی در هر روز صورت گرفت

در هفته منتهی به چهارم بهمن ماه بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیش از 4 هزار و 500 واحد اقتصادی را تحت بازرسی ونظارت قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در راستای تشدید نظارت بر بازار و کنترل دقیق عملکرد واحدهای اقتصادی، بازرسان سازمانهای بازرگانی سراسر کشور طی هفته منتهی به چهارم بهمن ماه در هر روز بیش از 4 هزار و 500 واحد اقتصادی را مورد بازرسی قرار داده اند.

این درحالی است که در طی همین مدت 32 هزا رو 27 بنگاه اقتصادی مورد بازرسی قرار گرفته از این میان تعداد 2 هزار و 535 واحد متخلف به اتهام گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب معتبر، کم فروشی و تقلب با تشکیل پرونده تخلف جداگانه جمعا به ارزش کل 5 میلیارد و 565 میلیون و 913 هزار و 646 ریال به شعب تعزیرات حکومتی و هیئت های رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی شدند.

طی هفته مذکور 3 هزار و 421 مورد گزارش مردمی نیز دریافت و رسیدگی شده است.

کد مطلب 634320

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