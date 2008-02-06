حکمی برای فرهاد رهبر صادر نکرده ام / دور دوم تغییرات در راه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی امروز در نشست خبری دستاوردهای وزارت علوم، تخقیقات و فناوری گفت: تاکنون هیچ حکمی را برای ریاست دکتر فرهاد رهبر در دانشگاه تهران صادر نکرده ام و بسیار متشکرم از شما رسانه ها که پیش از هر تغییر و تحولی از اخبار آن مطلع هستید.

وی در پاسخ به خبرنگاری که از وی در مورد آغاز دور جدید تغییر روسای دانشگاهها سئوال کرد، گفت: اگر بحث تغییر روسا به عنوان روند و پروسه ای باشد به معنای این است که دائماً باید روسای دانشگاهها را تغییر دهیم که این اصلاً صادق نیست.

وزیر علوم در مورد تغییر رئیس دانشگاه خواجه نصیر نیز گفت: هفته گذشته پس از اصرار فراوان دکتر خاکی صدیق مجبور شدم استعفای وی را بپذیرم و این در حالی است که بیش از یک سال پایان حکم ریاست دکتر خاکی صدیق می گذشت و 4 سال وی تمام شده بود. دکتر خاکی صدیق بارها به کسالتی که به آن مبتلا شده بود تأکید می کرد و با توجه برجسته بودن شخصیت علمی وی بهتر بود برای کاهش فشار کاری با استعفای وی موافقت می کردم .

زاهدی در پاسخ به خبرنگاری که به تغییر رئیس دانشگاه شهید بهشتی اشاره کرده بود، گفت: تغییر چیز بدی نیست، تغییرات در سطح وزرا و معاونین رئیس جمهوری نیز صورت گرفته است اما هیچگاه کار متوقف نشده است.

گفتگوی مشروح وزیر علوم با خبرنگاران تا ساعتی دیگر منتشر می شود.